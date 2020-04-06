【新冠肺炎】生物製藥公司篩選3款現有藥物或可治療新冠肺炎　指年底前可見進展

▲ 物製藥公司知臨集團早前與港大微生物系合作，進一步對用於新冠肺炎(COVID-19)的候選藥物作臨床前研究。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情肆虐近3個月，生物製藥公司知臨集團早前與港大微生物系合作，進一步對用於新冠肺炎(COVID-19)的候選藥物作臨床前研究，知臨集團指經人工智能篩選後，從超過2600個獲批准的小分子藥物中選出至少3個針對新型冠狀病毒肺炎的潛力候選藥物；知臨集團已對上述候選藥物提出專利申請，不過又指由於現時仍屬測試階段，及專利問題，故不便公開詳細資料及情況。

知臨集團總裁及執行董事雷宏業透露，，已篩選出3款針對新型冠狀病毒肺炎(COVID19)的潛力候選藥物，目標第二季作臨床前實驗，相信若藥物對治療COVID19有效，年底前可見進展，強調當局會因應情況加快審批，期望約一年時間可見成果。

他透露，目前正與港大微生物系合作，使用港大P3安全級別實驗室作動物細胞層面研究，表示由於專利問題目前未能對外公布藥物實際成分，但強調市場上未有公司作出相關研究，指出該3款藥物或能阻止病毒自我複製。

他表示，旗下平台專注發掘現有藥物的新用途，由於該等藥物已在市面上銷售，可節省安全性試驗的費用及時間，大大提高效率；集團除向投資者募集資金外，亦正向不同國家及私人機構申請資助。

知臨集團首席醫療總監及執行董事鄭子俊指，選定的候選藥物將進一步完成針對COVID-19的臨床前藥效評估，他有信心該3種藥物能有效醫治新冠肺炎，「3種藥物甚至能對3種不同情況的病人有效用」，期望今年年底前會有結果，並可對外公布。

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記者：洪芷晴