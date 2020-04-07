【留家睇片】Netflix話題紀錄片成疫市奇葩　《養虎為患》Tiger King開動物園買兇殺人

▲ 被判囚22年的Joe Exotic，憑着Netflix 紀錄片系列《養虎為患》人氣急升。（Netflix提供）

在美國的Netflix平台上，近兩星期連續高踞十大排行榜首的不是韓劇，而是紀錄片《養虎為患》（Tiger King︰ Murder, Mayhem and Madness） 。它講述養老虎聞名的Joe Exotic和保護動物人士的多年積怨，當中竟涉及買兇殺人、失蹤奇案。目前Joe Exotic人在監倉，但此輯紀錄片卻令他人氣急升。

在新冠肺炎全球肆虐之下，各地人都留家抗疫，而碰巧Netflix全球3月20日推出7集的《養虎為患》紀錄片系列，揭開繁殖危險動物這圈子的黑暗面，充斥離奇荒誕的真人真事，滿足觀眾的獵奇眼光，因而高踞世界各地Netflix排行榜前十名，在美國更引起大量討論。

▲ 紀錄片揭露了美國好些私營動物園如何把老虎等大型貓科動物當作搖錢樹。（Netflix提供）

買兇殺人被判監22年

這系列的製作人是Eric Goode 及Rebecca Chaiklin，花了5年時間，紀錄虎王Joe Exotic與動物保護人士Carole Baskin之間的多年鬥爭。

主角57歲的Joe Exotic有一頭古怪金毛，衣着浮誇。這位有好幾任丈夫的男同志，出過鄉村音樂專輯，愛跟老虎一齊拍MV。他還曾以獨立人士身份參選過總統和州長。

▲ 以保護大型貓科動物為己任的Carole Baskin，是Joe Exotic要脅殺害的目標。（Netflix提供）

Joe自1999年起在奧克拉荷馬州創立「G.W.E.動物園」，讓遊客近距離接觸他飼養的逾200頭老虎、豹及獅子。

動物園本來生意不俗，但自從被以保護大型貓科動物為使命的Carole Baskin發起過示威抗議他虐待動物後，便永無寧日。雙方又曾因商標糾紛要對簿公堂。

最後，Joe財困破產，因而對Carole起了殺機。2019年4月，Joe 因涉買兇殺人，再加上虐待動物而被定罪，今年1月被判囚聯邦監獄22年。

唱衰對手有殺夫嫌疑

Carole是The Big Cat Rescue組織發起人，致力推動禁止私人飼養大型貓科動物的法案。她經歷3段婚姻，而1997年8月，她第二任丈夫Don Lewis離奇失蹤，令她備受談論。

熟悉Don的人曾透露，Don失蹤前曾表示要跟Carole離婚，而Don失蹤滿5年法定期效的隔天，Carole便向法院申請死亡證明，取得Don的大筆遺產。

Joe為此經常唱衰Carole，暗示她把丈夫屍體餵老虎，Don才會人間蒸發。

▲ 被Joe視為師傅的Doc Antle，以為荷里活片訓練兇猛動物及辦私營動物園為生，生活荒唐。（Netflix提供）

光怪陸離人物雲集

片中出現的人物光怪陸離，如為Joe拍真人騷的製作人Rick Kirkham，曾沉淪毒海死過翻生。

而被Joe視為師傅的Doc Antle，他的前助手就在片中大爆其荒唐生活，在其動物園工作的眾多女助手都曾被要求隆胸，也是他的性伴。

▲ 圍繞Joe Exotic身邊的人物一樣背景複雜，如替他拍真人騷的資深製作人Rick Kirkham，就曾經沉淪毒海。（Netflix提供）

這輯紀錄片令相關人物聲名大噪，更甚者是一位佛羅里達州的警長在3月底表示重啟了Don失蹤案的調查，希望廣徵相關的線索。

不過，多位人士都表示不滿紀錄片的處理手法，聲言當初是相信製作人探討有關大貓科動物在私營動物園中的處境才接受訪問，料不到最後變成譁眾取寵之作。

虎王期望畢彼特飾演自己

紀錄片《養虎為患》成為疫情下的勝利者，被改編成為影視作品在所難免，據報喜劇女星 Kate McKinnon正在籌備改編此題材為迷你劇，由她本人演保護動物人士Carole Baskin。

▲ Joe Exotic人紅自然大想頭，他最期望畢彼特會扮演他本人。（法新社圖片）

至於誰人適合演繹虎王Joe Exotic？不少明星、演員自薦，而Joe就曾表示若其故事被拍成電影，最希望David Spade或者是畢彼特（Brad Pitt）扮演他。

INFO

《養虎為患》（共7集）

撰文︰程日