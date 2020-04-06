【新冠肺炎】確診夫妻結婚51年相隔6分鐘離世　臨終前拿掉呼吸機共度最後時光

▲ 美國一對老夫妻一同染疫確診，並於同年同月同日相隔6分鐘離世。

新冠肺炎疫情全球大爆發，全球確診大數迫近130萬，死亡人數則已超過7萬，拆散了無數家庭，包括美國佛州一個溫暖家庭。一對年過7旬的恩愛老夫妻於同年同月同日，相隔6分鐘離世。臨終前兩人入住同一善終病房，拿掉呼吸機共度最後時光，場面令人心碎。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，74歲的Stuart與72歲的Adrian結婚逾51年，退休後搬到佛州的博因頓海灣，攜手共度退休歲月。

據兩夫妻的兒子Buddy表示，父母約3周前開始感到不適，求診後便回家，沒有住院。數天後，父母的病情並無好轉再度求醫，醫生建議他們前往醫院，但醫院又請父母回家自行隔離，直到病情好轉。

初期發病 醫院要求在家隔離

兒子有定期致電父母問候，並憶述最初一家人都很樂觀，認為新冠肺炎不足以威脅性命。不幸地，父母的病情沒有改善，數天後的3月19日，他們被要求返回醫院檢查。當時父親出現發燒及氣喘，需留院治療；但母親沒有發燒，被告知返家。

縱使父親的病情一度出現好轉跡象，接受氧氣濃度由60%降為50%，但其後仍被送進加護病房，病情再急轉直下。

兒子︰父母一生中絕少分開

Buddy指，父母一生中絕少分開，母親雖然在家隔離，沒有發燒及出現其他症狀，但心情也大受影響。直到3月24日，一家人更接獲醫院通知父親確診，更嚴肅指父母可能無法撐下去，著他們有心理準備。

Buddy決定帶母親前往醫院，要求接受檢驗。結果，雖然母親未有發燒或其他症狀，但醫生竟告知，母親的血氧濃度很低，認為她可能也無法度過難關，之後母親都要入院治療。

母親的病情急劇惡化，父母皆出現器官衰竭，在醫生建議下，父母被送入臨終關懷中心，讓他們在同一病房共度最後時光，之後兩人拿下呼吸機，相隔6分鐘先後離世。

兒子Buddy在父母的追悼儀式上，呼籲世人必須對新冠肺炎保持警惕，盡量留在家中做好防疫措施，希望不會再發生同樣的家庭悲劇。

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責任編輯︰林綺玲