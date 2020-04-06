【新冠肺炎】富臨集團強制點心部停工兩個月　嗆員工：「有本事去勞工處告公司」

▲ 富臨員工指，被迫停工兩個月。

新冠肺炎持續，影響各行各業大受打擊，有任職富臨旗下酒樓點心部員工指，自2月中停工至今，惟公司堅持不解僱不賠償，並被管理層反嗆：「有本事去勞工處告公司」；另有自由工作者揭勞工處不接納自由工作者為僱員，至工會遲遲未能成立，遑論措施補貼。

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飲食及酒店業職工總會主席、任富臨集團旗下酒樓點心部的羅鄧敬透露，疫情前月收入原有2萬，受疫情影響，其工作的酒樓由2月4日起已要求員工放無薪假，2月11日更因有員工確診，而停業清潔至3月13日，惟酒樓由2月11日起至今一直沒安排她復工。

羅鄧敬質疑，法律上已被公司「變相解雇」，故向公司追討代通知金，但獲主管拒絕，更向她明言：「公司只當停薪留職，要妳自己辭職，一元都不會賠償給妳，有本事就到勞工處告公司」。

而據她了解，其酒家3月13日重開後，廚房及點心部已由9人大減至2人，燒味部亦由3人減至1人，而即使能上班的員工也只有8成支薪。她透露始終未有向勞工處投訴，因怕會被列入黑名單，未來就業機會及選擇亦會大減。

TOPick正向富臨集團查詢，未獲回應。

自由工作者：沒有名分，甚麼權益都保障不到

香港自由工作者服務工會籌委、從事公關及宣傳營銷自由工作者的黃凱珊透露，自2月起至今一直零收入，也無法找到兼職工作，而因本港缺乏對「自由工作者」的定義，勞工處認為「自由工作者」應屬僱主，故一直拒納「自由工作者」為僱員工會的申請，黃凱珊無奈指：「沒有名分，甚麼權益都保障不到」。

TOPick袁國勇教授專訪內容



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記者：鄧凱文