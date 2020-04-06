【打工哀歌】公司無生意老闆心情差　打工仔：經理被人當狗鬧唔敢反撃

新冠肺炎疫情衝擊，經濟環境逐漸不明朗，不少公司先後裁員凍薪，公司生意差，老闆心情壞透。面對生意大插水，老闆惟有鞭策各部門主管。任職貿易公司的陳小姐坦言，公司最近有零星裁員，月薪4萬以上主管一律減薪5%，4萬元以下暫時未受影響，但她眼見部門主管隔天就被老闆捉入房「蹂躪」，指外圍市況差，但第二季的業務目標仍然要提升，若果她的團隊未達指標，就要減薪及「交人」。

陳小姐指，上星期老闆又捉主管入房，房外都聽到老闆相當勞氣，指公司生意差，公司業務下跌超過一半，要求經理想辦法扭轉劣勢，「老闆的咆哮聲大到連房外的同事也聽到。」

陳小姐說﹕「經理好勤力，已經無home office，疫情下每日8點半返到公司，有時晚上7點幾先走，但老闆好mean，話佢唔要一隻牛，要經理想盡辦法揾生意。」

有次又聽到老闆指經理在proposal上寫錯了一個數字，經理馬上道歉，說無心之失，但老闆卻當着十多人面前愈鬧愈起勁，指他身為管理層，文件出錯有誤，未達水平，更鬧他﹕「數學咁差，不如quit咗份工，返去讀小學啦。」

經理卻低下頭，說了3次﹕「唔好意思，下次會小心。」但陳小姐聽到老闆如此涼薄，大家都敢怒不敢言。

老闆有時要捉經理入房鬧超過45分鐘，陳小姐指，經理約45歲，太太任職銀行，育有一對子女﹕「經理有供樓壓力，有次我見經理行出房時，眼紅紅，一個大男人，被人咁鬧法，我見都好心酸，此時此刻，人人都係loser。」

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責任編輯：王俊賢