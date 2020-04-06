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【限聚令】餐廳食物未到除口罩可罰款？　政府澄清定額罰款2000元只適用於限聚令

社會 19:34 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

定額罰款2000元的罰則是適用於在公眾地方多於四人聚會的規定。（資料圖片）

網上流傳有食客在餐廳吃飯，食物未到把口罩除下即收告票，被罰2000元；有食客坐錯一些被禁坐的座位，又被定額罰款2000元，有各式各樣的謠言不絕。

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不過「添馬台」在社交網站澄清，其實定額罰款2000元的罰則是適用於違反規例《第599G章》即禁止在公眾地方多於四人聚會的規定。

政府澄清有關定額罰款是針對限聚令。（添馬台圖片）

【新冠肺炎】新增24宗確診個案 　涉秘魯及酒吧群組受感染

如果餐廳或食肆並沒有遵從規例第599F章關於餐飲業方面的防疫新規定，例如在餐廳或食物肆內，不得有多於4人同坐一桌等，如沒有合理辯解而違反法例，餐飲業務負責人便有可能違反有關規定，最高可被罰50,000元及監禁六個月。

至於食肆的執法上，針對是餐飲業務負責人，由星期六（3月28日）下午6時起，必須採取下列防疫措施，為期14天：
- 顧客人數不超過通常座位數目的50%
- 每枱最多坐4人
- 枱與枱之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排
- 要求所有人進入餐廳前量度體溫
- 所有人均須佩戴口罩(飲食時除外)
- 要為顧客提供消毒潔手液

責任編輯：伍瑋瑋

餐飲 口罩 餐廳

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