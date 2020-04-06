台灣呼籲民眾電飯煲乾蒸口罩　蔣麗芸：個人無需甚麼平反

▲ 台灣的中央流行疫情指揮中心公開呼籲民眾，利用電飯煲乾蒸口罩，並指過濾效率仍然能維持在99%以上，難道蔣麗芸真是走得太前？

新冠肺炎疫情肆虐，本港早前全城瘋搶口罩之際，民建聯立法會議員蔣麗芸竟提議，市民用100度高溫蒸氣消毒口罩重用。雖然「蒸口罩論」一直備受爭議，不少醫生群起反駁，但蔣麗芸似乎堅持相信，高溫蒸口罩可解燃眉之急。直至近日，台灣的中央流行疫情指揮中心公開呼籲民眾，利用電飯煲乾蒸口罩，並指過濾效率仍然能維持在99%以上，難道蔣麗芸真是走得太前？

台灣中央流行疫情指揮中心昨日表示，確認以電飯煲乾蒸口罩8分鐘，可保留原有過濾效果99%，讓一個口罩最多重用5次。因抗疫表現而聲名大噪的政務委員唐鳳及衛生福利部部長陳時中，先後分享電飯煲乾蒸口罩方法，陳時中更加在記者會上，示範如何用電飯煲乾蒸口罩殺菌。

月前，蔣麗芸教大家用100度高溫蒸氣消毒口罩，更指這是「沒辦法中的辦法，總比不戴口罩上街好」。雖然她的高溫蒸氣消毒口罩方法，與台灣的乾蒸口罩方法有出入，但這個「蒸口罩論」或確實能延長口罩的使用時間。對於台灣疫情指揮中心是否還自己一個公道，蔣麗芸回應查詢指，「個人無需甚麼平反，只希望政府的專家及官員，能在面對解決不了問題的時候，多聽取不同建議，多作研究，集思廣益以解市民的困境」。

值得一提的是，疫情指揮中心指出，之所以用電飯煲乾蒸，是因為加水會影響口罩的靜電層材質，此外用酒精消毒、或是在電飯煲內加入精油等方式都不適宜，若口罩有明顯地污髒、破損，也不建議使用電鍋乾蒸。所以，蔣麗芸提倡「高溫蒸氣」蒸口罩，好像不是台灣的乾蒸口罩的一回事。

香港方面，衛生署衛生防護中心、食物安全中心及香港紅十字會皆指出，所有外科口罩皆為即棄式，用過的口罩若以高溫消毒有機會破壞口罩結構，絕對不能重用。另外，中國國務院早前曾公布「口罩使用指南」，其中列明「用微波爐、電箱或蒸鍋加熱口罩」屬錯誤方法，會破壞口罩內部結構，並降低防護效率。