民建聯批立法會選舉指引離地　李慧琼：無信心9月可維持公平選舉

▲ 民建聯主席李慧琼、副主席張國鈞舉行記者會，批評選管會未正視去年區議會選發生的暴力及選舉不公問題。（民建聯提供圖片）

立法會九月舉行換屆選舉，選舉管理委員會早前公佈《立法會選舉活動建議指引》諮詢文件，提醒若任何人參加所屬團體「內部遴選」，或被視為候選人需計選舉經費。民建聯主席李慧琼、副主席張國鈞今日（6日）舉行記者會，表明對有關指引非常不滿，批評選管會未針對去年區議會選發生的暴力及選舉不公問題提出解決方案，又認為選管會應進一步解說，如有人向「個別人士」提及其參選意向，或有意組織競舉團隊，會否被視為「公開宣布有意參選」。

民建聯主席李慧琼表示，去年區議會選舉，有民建聯候選人遇襲，辦事處多次遭受破壞，充斥著各種暴力及選舉不公的現象，但選管會沒有對暴力及選舉不公作出任何譴責，更無就任何一宗選舉暴力的投訴個案，得出調查結果，對此極度失望及遺憾。

她認為，當局應盡快修改選舉安排的漏洞，以適應時代發展和社會形勢，保障候選人和選民應有的權利和安全，又支持優先讓長者投票的建議，但難以理解敬老的安排也要進行諮詢。李慧琼又批評，有關指引建議離地，對9月能夠維持公平選舉沒有信心。至於需否押後選舉日期，她就稱，如有因素影響選舉公平公正，政府就應該想辦法補救。

立法會選舉指引公眾諮詢今展開 倡優先安排長者或孕婦投票

另外，民建聯又批評，選管會針對參加政黨內部遴選者均屬「候選人」的指引。他們指，在政黨政治下，「內部遴選」是政黨或團體的內部運作，遴選目的不一定是參選，政府不能單憑參與「內部遴選」這行為，就斷定其「公開宣布有意參選」，認為這不單干預政黨內部培訓政治人才，亦會導致執法不公的現象出現。

民建聯建議，選管會必須清晰候選人定義，並清楚列明，如有人向「個別人士」提及其參選意向，或有意組織競舉團隊，有關行為不會被視為「公開宣布有意參選」。

責任編輯：李淇