【口罩供應】新世界將設35部「自助口罩提取機」　憑卡免排隊4個步驟輕鬆領口罩

▲ 新世界發展宣布，由4月底至7月初，將向基層免費派發共1000萬個自製口罩，並將與8個非牟利機構合作在全港各區設置「自助口罩提取機」。

新冠肺炎疫情下，基層防疫物資緊絀，新世界發展宣布，由4月底至7月初，將向基層免費派發共1000萬個自製口罩，並將與8個非牟利機構合作在全港各區設置「自助口罩提取機」，預計4萬人受惠。

新世界表示，將與8個非牟利機構合作，於其轄下的指定中心設置合共35部「自助口罩提取機」。基層市民及弱勢社群只需向有關機構預先登記，便可獲發輕觸式「口罩提取卡」，並在10星期內，憑卡的人士可以自助形式獲派口罩，每星期可領取口罩5個，估計可派發至少200萬個口罩。

為免派發的口罩被轉售或炒賣，非牟利機構將為有需要人士實名登記， 每張「口罩提取卡」均印有獨立的二維碼以作識別用途，但不會載有用戶資料， 以保障個人私隱。參與的非牟利機構如下：

聖雅各福群會

救世軍

香港路德會社會服務處

香港小童群益會

基督教香港信義會社會服務部

香港社區組織協會

鄰舍輔導會

香港基督教女青年會

領取資格

有關機構將根據本身的服務原則，向各方的基層人士包括領取綜援﹑獨居長者﹑單親人士﹑弱勢社群等派發「口罩提取卡」，基層市民及弱勢社群需向有關機構作預先登記。

此外，新世界亦會繼續通過其他非牟利機構及社福團體，以傳統渠道向有需要人士派發口罩，預計會捐贈數百萬個口罩。新世界將於4月中起，在香港生產醫用口罩，首兩條生產線將進行試產，另外兩條生產線亦將於5月投產，全面投產後估計每月可製造逾700萬個口罩。在4至6月期間，集團大部分自家生產的口罩將用作捐贈用途，其餘則供公司營運所需使用。

獲取口罩步驟如下：

1. 自助口罩提取機由4月底起，設於8間非牟利機構的指定中心

2. 有關機構會向已預先登記的有需要人士派發「口罩提取卡」

3. 持卡者於指定中心的口罩機，掃瞄卡上的二維碼，免費提取1包5片裝口罩

4. 每周（星期一至日）提取一次，為期10星期

新世界強調，每張「口罩提取卡」均印有獨立二維碼，並要求有需要人士作登記，但不會載有他們的資料，以保障私隱。另外，集團將視乎疫情決定是否延長或擴展計劃，同時會檢視首階段運作情況。

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責任編輯:羅嘉欣