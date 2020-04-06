創科署去年接1,883宗科技券申請　2016年累積至今共批3.2億元

▲ 創新科技署上個財政年度共收到1,883宗「科技券」申請，2016年底至今共批出2,117宗申請，涉約3.2億元。（資料圖片）

新一份財政預算案建議4月起優化「科技券」計劃，鼓勵本地企業更多使用科技服務和方案，提高生產力或升級轉型。政府的出資比例會由現時的三分二上調至四分三，資助上限亦會由40萬元提高至60萬元，而可獲批項目的上限亦由4個增至6個。

創新及科技局回覆立法會議員查詢時指，2019至20年度截至2月底，創新科技署共收到1,883宗「科技券」申請。而計劃自2016年11月推出起已累積收到3 ,442宗申請。至今，科技券計劃委員會已評審2,318宗申請，當中2,117宗獲批，成功率約91%，資助總額約3.2億元，平均資助額約15萬元。

獲批申請企業所屬行業中，最多的是批發及零售（535宗）、進出口貿易（309宗），以及食肆及酒店（102宗），而獲批最多的科技服務及方案類型，則為企業資源規劃方案（1,248宗）、電子庫存管理系統（472宗）及文件管理及流動存取系統（400宗）。

申請時間方案，創科局指，由接獲申請至委員會完成評審，實際處理時間視乎申請書內的資料是否完整及清晰，以及申請者回應創科署在初步評估階段就申請提出的問題及提交補充資料所需的時間。現時最短處理時間為13個工作天，一成個案的處理時間少於48個工作天，整體平均處理時間約為90個工作天，當中大多用於跟進申請表內不清晰的地方及等候企業補交資料。

責任編輯：徐紹軒