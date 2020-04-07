【留家睇戲】韓國動作片《狩獵的時間》Netflix上架　《上流寄生族》崔宇植逃離絕望都市

▲ 韓國驚慄動作片《狩獵的時間》，由（左至右）李帝勳、崔宇植、朴海秀及安宰弘主演。

新冠肺炎肆虐全球，荷里活大片都紛紛延期上映，而曾參加柏林影展的韓國驚慄動作片《狩獵的時間》（Time To Hunt），就由原來在各地戲院上映改為於4月10日在Netflix上架。《上流寄生族》崔宇植在這部《狩獵的時間》中大改斯文形象，演持機槍犯案繼而被追捕的犯罪分子。

▲ 崔宇植飾演一位相信藉着犯罪才能有足夠金錢，逃離反烏托邦都市的年輕人。

由年輕韓國導演尹成賢執導的驚慄動作片《狩獵的時間》擁有黃金演員陣容，包含電影《上流寄生族》的崔宇植、劇集《請回答1988》的朴正民、《Signal訊號》的李帝勳、安宰弘及《藍海傳說》的朴海秀等，都是80後受注目的演員。

受邀參加柏林影展

這齣幾乎全男班主演的韓片，今年2月底在德國柏林國際電影節中作世界首映，兼且是首部入圍柏林影展「特別放映」單元的韓國作品。原定3月初可能在韓國上映，但卻因疫情升溫而無限期延後，最後選擇安排於串流平台Netflix上架。

▲ 曾在柏林影展作世界首映的《狩獵的時間》，重點是一場貓捉老鼠式的獵殺。

故事背景是在一個不遠將來的南韓，那是個沒有希望的反烏托邦都市，空氣污染嚴重、國家貨幣瘋狂貶值，罪案頻生，貧民處處。

剛因劫案而入獄獲釋的俊碩（李帝勳飾演），出獄後並沒有洗心革面，反而因為夢想逃離這個黑暗都市去遠方生活，再和幾位死黨策劃另一次「大茶飯」，然而，事成後，他們卻遇上一位神秘男子追殺。究竟4人能否擺脫被狩獵的命運？

▲ 朴海秀飾演神秘殺手。

貓捉老鼠式捕獵

李帝勳與朴正民皆曾在導演尹成賢的首部長片《那一夜，青春褪色》（Bleak Night） 裏皆有演出。尹成賢憑此片在韓國的大鐘獎、青龍電影獎、釜山電影評論家獎都拿下最佳新導演，李帝勳也憑該片此拿下大鐘獎、青龍電影獎的最佳新人獎。

▲ 李帝勳飾演的俊碩（左1），出獄後聯同昔日死黨再策劃大劫案。

從預告片可見，這部片着重氣氛打造，營造貓捉老鼠式你追我躲的格局。樣子稚氣的崔宇植更一反過往形象，變成手執機槍的犯罪分子，令人耳目一新。

INFO

電影《狩獵的時間》

4月10日Netflix上架（與韓國同日首播）

撰文：程日