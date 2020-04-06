沙呂小帳目混亂事件調查結束還學校「清白」　前校長薛鳳鳴FB澄清與同工沒有私下取得利益

▲ 浸信會沙田圍呂明才小學涉事前校長薛鳳鳴（左）。（資料圖片）

沙田區名校、浸信會沙田圍呂明才小學前年被揭澳洲遊學團帳目混亂事件，已於去年辭職的涉事校長薛鳳鳴今（6日）在Facebook撰文，透露今年初接獲有關機構通知事件調查完畢，說「我們『清白』了」，並澄清她與同工沒有私下取得任何利益，形容擾攘了年多的風波「終可劃上句號」。

薛鳳鳴在帖文詳述事件始末心路歷程，指前年10月4日收到相關傳媒指控，對她來說比現在的新冠肺炎疫情來得更突然，「無心難防有心人，何況是來自校內的同路人，自身又沒有應對傳媒得經驗，一下子陷入完全的混亂中，不單對人的信心破產，連堅持了幾十年的教育信念也動搖了。」

她坦言一直傾出所有為孩子為教育，從沒半點私心，豈料「冷不防為暗箭所傷」，現在才得知涉事澳洲遊學團在規條之下處處碰釘、路路不通，「原來在香港的教育政策下，think outside the box是危險的。」

她指當時與司法機構會面及提交文件資料後，調查程序等候長達1年零4個月，但事件曝光後不斷發酵，「整年連連有意並刻意的傳媒報導，不單傷害了我和同工，也傷害了學校、學生和家長，後來事件還捲入了政治漩渦，去到辦學團體、立法局那裡，成為權益機構向政府施壓的工具。」

沙呂小法團校董會於去年7月底宣布薛鳳鳴已辭任校長一職，由8月31日起正式離任。薛今在帖文指，當時她「不得不在事件還未結束、還未結案的情況下，在沒有選擇、千般不願的形勢下，『被請辭』以謝天下。」她續指，直至今年1月23日終接到有關機構電話通知，「調查完畢，案件結束，我們『清白』了。」

▲ 薛鳳鳴今（6日）在Facebook撰文講述事件始末。（Facebook截圖）

她就事件作公開澄清指，以下是澄清全文：

就「澳洲全方位學習之旅」事件，我跟同工沒有私下取得任何利益。我只是太天真，一心想著孩子及家長，一心為學校發展尋求出路，一心為香港教育作出嘗試、突破，而沒有好好保護我的同工。 事件過去了，我也退下了火線，教育夢仍是我所嚮往的，生命仍是我所熱愛的，猶如我之前所說：不是校長，我的人生仍是「培育生命・生命培育」的人生。不在政策機制的規管下，或許可以「夢」得更廣、更闊、更落地、更到位、更自由！ 在此，我要向受連累的同工致歉，沒有好好的保護你是我的失責，求天父憐憫、安慰、醫治、扶持，好讓你重新站起來，昂首闊步，繼續為教育發光發熱。我更要感謝在過去一年多信任我、陪伴我渡過的長執、家長、同業、好友，孩子，還有我的家人。你們的信任是我莫大的支持。 事情終要過去了，我可以直正的放下了，正式在我的人生劃上句號。 隨後的歲月，我可以忘記背後，努力面前，盡情的向著標竿直跑，朝著父上帝給我的「On call人生下半場」奔往！

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