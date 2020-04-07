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【口罩供應】BFE達99%成人三層醫用口罩　香港衍生集團周二開售每盒$150

健康 13:06 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

香港衍生集團亦將開售口罩。

新冠肺炎疫情持續，口罩已經成為出門必須品。香港衍生集團在其facebook專頁宣布，原定於今日（7日）中午12時開售口罩，後來因進入「衍生購物網」登入人數眾多，改為今日下午3時進行Google form登記派籌。

香港衍生集團昨晚（6日）在Facebook指，這次開售的口罩為一盒50片裝的「私+呵護3層成人醫用口罩」，首批 50片裝 私+呵護 3層醫用口罩將於「衍生購物網Online Shop」優先開售。

抗疫價︰$150/1盒

購買連結：

https://shop.hinsang.com.hk

登記成為會員，準備訂購❗️

產品購買link將於正式開售時公佈！

有關口罩規格及開售詳情如下：

  • 採用三層防護
  • 細菌過濾率B.F.E > 99%
  • 有效阻隔飛沬及細菌
  • 抗疫價 $150/1盒
  • 每人限購兩盒

可是，由於進入「衍生購物網」登入人數眾多，原定於今日（7日）中午12時開售口罩，改為今日下午3時進行Google form登記派籌。Google formy連結可留意官方Facebook的最新消息。

更多港產口罩開售詳情，請睇【下一頁】

更多有關港產口罩的詳情，請看:

【口罩供應】新世界將設35部「自助口罩提取機」　憑卡免排隊4個步驟輕鬆領口罩

【港產兒童口罩】35Plus 4月6日開售兒童口罩　每盒50個售價150元【附連結】

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責任編輯：羅嘉欣

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