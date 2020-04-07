【口罩供應】BFE達99%成人三層醫用口罩　香港衍生集團周二開售每盒$150

▲ 香港衍生集團亦將開售口罩。

新冠肺炎疫情持續，口罩已經成為出門必須品。香港衍生集團在其facebook專頁宣布，原定於今日（7日）中午12時開售口罩，後來因進入「衍生購物網」登入人數眾多，改為今日下午3時進行Google form登記派籌。

香港衍生集團昨晚（6日）在Facebook指，這次開售的口罩為一盒50片裝的「私+呵護3層成人醫用口罩」，首批 50片裝 私+呵護 3層醫用口罩將於「衍生購物網Online Shop」優先開售。

抗疫價︰$150/1盒

購買連結：

https://shop.hinsang.com.hk

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產品購買link將於正式開售時公佈！

有關口罩規格及開售詳情如下：

採用三層防護

細菌過濾率B.F.E > 99%

有效阻隔飛沬及細菌

抗疫價 $150/1盒

每人限購兩盒

可是，由於進入「衍生購物網」登入人數眾多，原定於今日（7日）中午12時開售口罩，改為今日下午3時進行Google form登記派籌。Google formy連結可留意官方Facebook的最新消息。

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責任編輯：羅嘉欣