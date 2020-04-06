《禁蒙面法》被裁定無效 政府上訴本周四頒布判決

▲ 24名泛民立法會議員及社民連梁國雄早前分別就《禁蒙面法》提出司法覆核獲判勝訴，《禁蒙面法》被裁定無效。(經濟日報資料圖片)

24名泛民立法會議員及社民連梁國雄早前分別就《禁蒙面法》提出司法覆核獲判勝訴，《禁蒙面法》被裁定無效，律政司於今年1月就裁決提出上訴。上訴庭早前聽取雙方陳詞後，押後判決。根據司法機構網頁顯示，上訴庭將於本周四(9日)下午3時半頒下書面判決。

律政司一方早前陳詞時指，《緊急法》自香港殖民地時代起已屬香港法例一部份，若《基本法》有意否決《緊急法》，將會以更明顯的字眼表明，否則《緊急法》有其延續性。至於《緊急法》有否違反《基本法》，余指出答辯人一方亦不否認立法機關的確有權將立法權力轉交行政機關，問題只是《緊急法》有否超出此權力範圍。

代表立法會議員一方則指，《緊急法》賦予行政長官的權力過大，所謂危害公安亦無清晰標準；蒙面可保障示威人士不被認出，免遭秋後算賬，預防遭起底的保障不應只適用警方身上。

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記者：林育慧