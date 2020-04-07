【新冠肺炎】東京大阪等7個都府縣宣布進入「緊急狀態宣言」　安倍晉三：期限長約1個月

▲ 日相安倍晉三宣布，對包括東京在內的7個都府縣發布「緊急狀態宣言」。（法新社）

新冠肺炎疫情擴散全球，日本亦受波及。日相安倍晉三今日（7日）宣布，對包括東京都、大阪在內的7個都府縣發布「緊急狀態宣言」，期限長約1個月，直至5月6日。安倍表示，如果措施奏效，新增確診人數可大大降低，呼籲國民遵守新措施。

安倍：徹底避開「三密」行動

這次進入緊急狀態的包括東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府、兵庫縣及福岡縣，涵蓋關東、關西及九州3大都會圈。安倍在眾議院委員會上就緊急事態宣言辯護時稱，為避免新措施引發混亂，需做好準備，所以選擇在今日傍晚頒緊急狀態。他認為，以城市地區為中心的疫情擴大，醫療體系崩潰令人擔憂，有必要發表宣言。

安倍強調，頒令目的是要求國民配合政府抗疫，減少感染機會。他要求徹底避開「三密」，即「密閉、密集、密切」的行動，以維持社會運作。這是日本首次引用《特別措施法》，發表緊急事態宣言。雖然要求民眾避免非必要、非緊急外出具法律依據，但並非強制措施，政府也未如預期仿傚外國封城。不過，各地政府可以徵用醫藥品和食品等，並為開設醫療設施而強制使用土地和建築物。

東京確診個案突破1100宗

東京都至今已錄得逾千宗確診個案，為全國最多病例的地區。曾多次促請安倍盡快宣布，國家進入緊急事態的東京都知事小池百合子表示，防止疫情蔓延是一大目的，首要減少人流。

截至今天（7日）下午3時的日本47個都道府縣疫情，東京都以1116例居冠，大阪府及千葉縣分別以428例及278例排名第2及第3位；神奈川縣以273例排名第4；兵庫縣以213例排第6；埼玉縣以199例排第7；福岡縣以176例排名第9。

據資料顯示，日本發布「緊急事態宣言」必須符合以下兩大條件：

疫情可能對國民生命與健康造成明顯重大的損害

疫情全國性且急速性的蔓延，可能對國民生活及經濟造成重大影響。

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責任編輯:王俊賢