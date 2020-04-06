【新冠肺炎】延長非香港居民到港入境限制　直至另行通告

▲ 港府將會延長限制所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港，或在抵港前14天曾經到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情嚴重，政府發言人今（6日）宣布，港府將會延長限制所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港，或在抵港前14天曾經到過任何海外國家或地區的非香港居民入境的安排，香港國際機場亦會繼續停止一切轉機服務，直至另行通告。

政府發言人指，經抗疫督導委員會暨指揮中心主要成員考慮後，特區政府在3月23日公布四方面加強防疫抗疫的措施，包括以下旨在防止輸入個案的入境限制、檢疫及轉機安排措施：所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境；從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境；香港國際機場停止一切轉機服務；及上述措施已於3月25日凌晨零時起實施。有關限制入境和轉機的措施當時暫定為期14日，至4月7日止。

當局表示，現時2019冠狀病毒病疫情在全球仍然嚴峻，全球確診個案截至今日早上已超過118萬宗。至於香港的情況，截至今日下午四時，確診個案總數為915宗（包括1宗疑似個案），較兩星期前的357宗增加超過一倍。於過去兩個星期，近8成的確診個案曾於潛伏期身處外地，或者是他們的緊密接觸者，故政府決定延長上述有關入境限制及暫停轉機服務的措施，直至另行通告。

在實施上述限制入境的措施時，政府因應實際情況需要，豁免部分人士，包括需要在往返外國的航班工作的機組人員或在貨船工作的人員；履行官方職責的各地政府人員，包括領館人員；獲特區政府認可，進行有關抗疫工作的人員；及香港居民的配偶或未成年子女；4月5日經機場入境的旅客只有813人次，較3月24日措施實施前下跌約8成，當中非香港居民只有7人次。

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責任編輯：洪芷晴

