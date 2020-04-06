【新冠肺炎】禁止群聚條例生效　當局至今發出905次口頭勸喻

▲ 政府呼籲市民繼續配合政府為減低2019冠狀病毒病在社區傳播的風險而實施的臨時措施。(經濟日報資料圖片)

政府於今（6日）呼籲市民繼續配合政府為減低2019冠狀病毒病在社區傳播的風險而實施的臨時措施，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離，以有效防止疫情擴散。



政府發言人表示，減少社交接觸是延遲本港2019冠狀病毒病傳播的關鍵。各有關執法部門已加派人員在各類公眾地方巡查，以口頭解釋、勸喻或警告，及發出定額罰款告票，提醒有關處所的營運者及市民配合規例要求。



當局又指，在過去周末期間（即4月4日凌晨零時時至4月6日凌晨零時），警方根據第599G章向在公眾地方群組聚集下棋的6名市民發出定額罰款告票，有關個案涉及有市民致電999投訴，警方根據有關條例發出告票。同期，各部門就有關條例進行4114次巡查，並發出905次口頭勸喻。



根據第599F章有關餐飲業處所的指示（包括食物及衞生局局長要求酒吧及酒館於4月3日起停業14天的最新指示），食環署進行4587次巡查和發出175次口頭勸喻，衞生署則進行40次巡查及發出2次口頭勸喻，警方作岀562次巡查和發出44次口頭勸喻，而民政事務總署則進行27次巡查。

至於有關表列處所的指示，食環署、康樂及文化事務署、民政事務總署和警方則在其負責的表列處所分別進行54次、46次、27次和28次視察；政府強烈呼籲市民避免到可能存在較高傳染風險的處所，相關業界亦應為公眾衞生着想作出調節，降低顧客染病的風險。

TOPick袁國勇教授專訪內容

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責任編輯：洪芷晴