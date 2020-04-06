反修例風波期間逾千垃圾桶被破壞　740盞交通燈損毀釀43宗意外

▲ 反修例示威者於各區示威，街上隨手可及的垃圾桶經常被作為「路障」。（資料圖片）

自去年六月起，反修例示威者於各區示威，街上隨手可及的垃圾桶經常被作為「路障」，交通燈也成為破壞目標。據食物及衞生局回覆立法會議員資料顯示，遭破壞的垃圾桶有1281個，而回收箱則共118個。運輸及房屋局就指，自去年6月以來，全港共有740組交通燈受不同程度破壞，粗略估計，因此造成的交通意外有43宗，有82人受輕傷。

至於哪區「垃圾桶」被破壞最多？原來是灣仔區，共有141個；其次是油尖旺及黃大仙區，分別有138個及132個。而葵青區損壞屬最少，只有7個。

食衛局又稱，基於公眾安全理由，當局在仍然經常出現大型公眾活動的地點，並未再重置廢屑箱和回收箱，只暫時擺放臨時廢屑掛袋，共行人棄置廢屑及細小的垃圾。當局又提到，有關垃圾桶及回收箱重置費用約為160萬元。

▲ 鄭泳舜在特別財會上就關注因交通燈損毀而導致的交通意外。（鄭泳舜fb影片截圖)

另外，立法會議員鄭泳舜今日（６日）在特別財會上就關注因交通燈損毀而導致的交通意外。運房局稱，自去年6月以來，全港有740組交通燈受到不同程度破壞，當中油尖旺是重災區，當中有重要路口受到超過10次破壞，維修費用涉約4千萬元。而粗略估計，涉及環境因素，因交通燈失靈的交通意外有43宗，導致82人受輕傷。

鄭泳舜稱，自己並非只關心被破壞的「死物」，又認為錢事小，但若因為交通燈失靈而導致嚴重的交通意外，分分鐘會危害到無辜市民生命安全，希望政府採取措施，防止再有人破壞交通燈。