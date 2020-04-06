西九龍爆竊案現上升趨勢　34歲被捕男子涉至少16宗搶劫及爆竊等案件

▲ 警方在行動中搜獲大批失物，包括提款卡及信用卡等。（黃傑偉攝）

警方昨日（5日）清晨於油麻地一帶進行反爆竊行動，期間發現一名男子形跡可疑，警方上前截查後在其背囊搜出一批爆竊工具及多張屬於他人的香港身份證及信用卡，其後調查相信該名男子涉及至少16宗發生於油麻地及旺角等地區的搶劫及爆竊等案件，涉及財物總值約20萬元，當中包括名錶。

西九龍總區重案組第3隊總督察陳啟澤表示，鑑於今年首季在西九龍總區的爆竊罪行有上升趨勢，西九龍總區刑事部對相關案件進行分析及情報收集，昨日清晨於油麻地一帶進行反爆竊行動，期間於凌晨約3時半，探員發現一名男子形跡可疑，並進入位於彌敦道525至543號一幢商住大廈。

探員隨即封鎖大廈，並於凌晨4時20分在該名男子離開大廈時，對其進行截停搜查，並在其背囊檢獲一批爆竊工具，包括螺絲批及士巴拿等，以及屬於他人的2張香港身份證及3張信用卡，其中1張身份證及1張信用卡證實是屬於上址一名住戶。

▲ 警方在行動中搜獲螺絲批及士巴拿等爆竊工具。（黃傑偉攝）

探員遂將補捕男子帶到其在深水埗租住的一間酒店房間，搜出大批失物，包括提款卡及信用卡等，相信涉及至少16宗發生於油麻地、旺角、深水埗、長沙灣及葵涌的案件，包括搶劫、爆竊、處理贓物及企圖以欺騙手段獲得財物等。該名34歲男子持有香港身份證，報稱無業，有黑社會背景，將會繼續被警方通宵扣查，暫控爆竊及外出時管有盜竊工具等罪名，並於明（7日）早在西九龍裁判法院提堂。警方現階段相信該男子無同黨，會再作深入調查，不排除會有更多人被捕。

▲ 西九龍總區重案組第3隊總督察陳啟澤（右）。（黃傑偉攝）

陳啟澤指，因涉及失物眾多，呼籲如有市民在上述地區曾被搶劫及被爆竊而未報案，盡快致電3661 8383聯絡西九龍總區重案組第3隊，並提及最近有人趁抗疫及社會運動期間進行搵快錢罪行，強調搶劫及爆竊屬嚴重罪行，前者最高刑罰可判終生監禁，後者最高可判監14年，籲市民勿以身試法。

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記者：黃傑偉