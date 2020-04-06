【新冠肺炎】梁卓偉料全球一半人口免疫始阻病毒蔓延　籲各國政府適時調整策略

▲ 梁卓偉指全球至少有一半人對病毒免疫，才可阻止新型冠狀病毒蔓延。(資料圖片)

新冠肺炎疫情蔓延全球，如何控制疫情成為各國政府首要任務。身兼政府抗疫督導委員會專家顧問的港大醫學院院長梁卓偉在外媒撰寫評論文章，提到要對抗是次疫情，強硬措施如封城都不是長遠的方法，認為要各國政府都要採取適當的「抑制和放鬆」策略(Suppress and Lift strategy)，直至全球一半人口獲得抗體為止。

【新冠肺炎】今日新增24宗確診累計915人 一文看清個案詳情及居所

梁卓偉在文章內坦言，要獲得抗體其中一個方法是多人染病後康復，但有機會造成多人染病死亡；另一種方法是生產有效疫苗，但需時至少一、兩年時間。不過，大規模的封鎖和隔離措施無法長時間維持，而且控制市民保持社交距離等嚴厲措施，需考慮群眾意願的同時，亦難免會帶來經濟損失，因此需要適時放鬆限制措施，以及在新一波疫情來襲時再重新收緊限制，從而減低病毒傳播速度，爭取時間令大眾獲得抗體。

他又指，各地有需要準確監控疫情，但礙於各地檢測能力不同，一此沒病徵的人亦難以檢測到，因此目前全球確診數字，未必反映實際感染情況，建議各國可從不同渠道收集數據，如港大醫學院正研究從市民使用八達通卡時的位置資料，推算出人們如何傳播病毒，而政府就可準確調整預防措施。

TOPick袁國勇教授專訪內容



《疫症篇》即看：https://bit.ly/2RdbMbI



《醫院篇》即看：https://bit.ly/3aO7HT4



《個人篇》即看：https://bit.ly/34g9jmo

責任編輯：蘇文軒