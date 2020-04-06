【新冠肺炎】工會指控津貼計劃不公　馬會斥陳述失實感遺憾

▲ 香港賽馬會僱員工會斥「兼職員工收入津貼計劃」計算方法不公。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情持續，馬會需暫停投注站及馬場非賽馬日服務，有兼職員工因此失去收入，馬會推出「兼職員工收入津貼計劃」，以補貼受影響的員工，惟今（6日）有工會指，有員工僅收到數元，形容「津貼十分侮辱」；馬會則回應指，工會扭曲津貼計劃的原意，對此深表遺憾。

馬會聘有逾4000名全職及2萬名兼職員工，屬本港最大僱主之一，更是少數於疫情下設「兼職員工收入津貼計劃」，以補貼兼職員工收入。據馬會公告，能獲發特別津貼的兼職員工，必須於去年9月至今年1月期間於馬會當值，並於今年2月及3月因馬會關閉至導致收入減少。

「兼職員工收入津貼計劃」下的津貼計算方法如下：

由9月至1月，平均每周的收入

將上述計算的平均收入除以2

而若計算出的津貼少於2月所獲取的薪金，馬會便會發放其差額以作補貼，以確保員工有過往月入的一半收入

舉例：該名員工9月至1月平均每周收入為2,000元，其一半薪金為1,000元，而若該名員工因受2月馬會關閉而使收入下跌至只有1,000元，該名員工便可獲發500元補貼。

香港賽馬會僱員工會今召開記者會，指去年底正值社會運動，天水圍區有兼職員工因而無法上班，批評上述計劃計算方法不公，有僱員計算平均月入再減去一半後，僅獲數元津貼，甚至有員工零津貼。

馬會於晚上發聲明指，計劃已向約7,800名兼職僱員發放津貼，未來數星期，更會有超過10,000名兼職僱員受惠，形容此舉已是「在法定責任以外採取了額外措施」。

馬會批評工會指控毫無理據及失實，稱只有少部份兼職僱員並無受惠於上述津貼計劃，工會卻隻字不提有關僱員其實已按照輪值工作的時數悉數收取應得工資，且享有每個賽馬日200港元的額外特別津貼，對此深表遺憾。

TOPick袁國勇教授專訪內容



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記者：鄧凱文