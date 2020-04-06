  • 17°C
香港時間 : 2020407日 (二) 00:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】縉城峰、Lexington Hill、雍景臺　中西區3名未送院確診者居住大廈

社會 23:51 2020/04/06

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

居於半山羅便臣道70號雍景臺的40歲女子(第900宗個案)，她由2月29日至4月2日期間居於英國。

本港4月6日新增24宗確診個案，當中18人有外遊史。8名屬於輸入個案的確診者未能即日送院，除了5名秘魯專機返港人士，在亞博館等候送院外，餘下3名未送院確診個案均住在中西區名廈，分別居於縉城峰2座、Lexington Hill及半山雍景臺。

三名未送院中西區居民，均屬於強制家居檢疫人士。居於西營盤縉城峰2座的39歲女子(第897宗個案)，在3月13日至4月1日間外遊英國，她在4月1日發病，出現喉嚨痛、咳嗽等病徵；另外兩宗輸入個案均沒有病徵，居於堅尼地城石山街11號Lexington Hill的28歲女子(第899宗個案)，自1月至4月2日均居於日本；而居於半山羅便臣道70號雍景臺的40歲女子(第900宗個案)，則由2月29日至4月2日居於英國。

縉城峰

4月6日確診未送院個案居住大廈名單：

中西區 

  • 縉城峰 2 座(第897宗，女，39歲--01/04/2020發病，輸入個案)
  • Lexington Hill (第899宗，女，28歲--無病徵，輸入個案)
  • 雍景臺 (第900宗，女，40歲--無病徵，輸入個案)

#另有5宗亞博館等候送院個案，均乘坐政府專機由秘魯返港

【新冠肺炎】今日新增24宗確診累計915人　一文看清個案詳情及居所

TOPick袁國勇教授專訪內容

《疫症篇》即看：https://bit.ly/2RdbMbI

《醫院篇》即看：https://bit.ly/3aO7HT4

《個人篇》即看：https://bit.ly/34g9jmo

責任編輯　李志強

疫情 中西區 秘魯 英國 日本 西營盤 堅尼地城 縉城峰 Lexington Hill 雍景臺

最高瀏覽

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
15:18 2020/04/06
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
【口罩供應】Oxyair Mask HK兒童口罩5月1日開賣　60元30個獨立包裝
11:32 2020/04/06
【口罩供應】Oxyair Mask HK兒童口罩5月1日開賣　60元30個獨立包裝