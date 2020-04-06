【新冠肺炎】縉城峰、Lexington Hill、雍景臺　中西區3名未送院確診者居住大廈

▲ 居於半山羅便臣道70號雍景臺的40歲女子(第900宗個案)，她由2月29日至4月2日期間居於英國。

本港4月6日新增24宗確診個案，當中18人有外遊史。8名屬於輸入個案的確診者未能即日送院，除了5名秘魯專機返港人士，在亞博館等候送院外，餘下3名未送院確診個案均住在中西區名廈，分別居於縉城峰2座、Lexington Hill及半山雍景臺。

三名未送院中西區居民，均屬於強制家居檢疫人士。居於西營盤縉城峰2座的39歲女子(第897宗個案)，在3月13日至4月1日間外遊英國，她在4月1日發病，出現喉嚨痛、咳嗽等病徵；另外兩宗輸入個案均沒有病徵，居於堅尼地城石山街11號Lexington Hill的28歲女子(第899宗個案)，自1月至4月2日均居於日本；而居於半山羅便臣道70號雍景臺的40歲女子(第900宗個案)，則由2月29日至4月2日居於英國。

▲ 縉城峰

4月6日確診未送院個案居住大廈名單：

中西區

縉城峰 2 座(第897宗，女，39歲--01/04/2020發病，輸入個案)

Lexington Hill (第899宗，女，28歲--無病徵，輸入個案)

雍景臺 (第900宗，女，40歲--無病徵，輸入個案)

#另有5宗亞博館等候送院個案，均乘坐政府專機由秘魯返港

【新冠肺炎】今日新增24宗確診累計915人 一文看清個案詳情及居所

TOPick袁國勇教授專訪內容

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責任編輯 李志強