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【男神封盤】42歲蘇志燮宣布結婚　娶前電競主播趙銀政

娛樂 09:26 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

蘇志燮結婚。

蘇志燮結婚！現年42歲的韓國男星蘇志燮，在去年承認與年紀小他16歲的前電視台及電競主播趙銀政，之後被爆買訂婚戒、砸錢買新房傳出婚期不遠。

在今天（4月7日），蘇志燮驚喜宣布結婚，他透過經紀公司表示今天和趙銀政登記結婚：「約定2人會以信任和愛成為生涯伴侶」。

42歲韓國男神蘇志燮，單身多年，感情世界一直神秘，幾乎沒有公開有女友，粉絲都對其愛情世界好奇不已。不過，近日蘇志燮被指戀上25歲女主播趙恩情，二人被攝得街上拍拖照片，蘇志燮最後大方認愛，承認已跟女友熱戀一年。

蘇志燮透過公司公告婚訊。

據韓國媒體報導，蘇志燮去年主演電影《現在，很想見你》，當時接受多家媒體訪問，而蘇志燮接受娛樂節目《深夜正式演藝》訪問時，結識當時負責採訪的主播趙恩情。

之後蘇志燮爾再在熟識朋友聚會上重聚趙恩情，二人情投意合，最後發展為戀人關係。

蘇志燮被拍到跟主播女友在街上拍拖照片。（網上圖片）

不過，蘇志燮以往多次跟女星傳出緋聞，都被他否認，這次為保護戀情，最初都只發展地下情，然而早前二人在街上拍拖，被傳媒拍到，令蘇志燮最後大方宣告戀情。

蘇志燮透過公司公告戀情，並發表自白信，向粉絲坦承戀情，指現任女友趙恩情「是一位很特別的人」，「不僅給我支持也給了我安定的感覺」，但向粉絲承諾會更加用心，「絕對不會讓你們失望」，逾千位粉絲留言，紛紛送上祝福。

撰文 : TOPick柴犬出動

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