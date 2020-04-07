【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀　小三Candy被爆有拍拖多年男朋友

▲ 戴志偉被指偷食年輕女同事Candy。

前藝人戴志偉與結婚多年的太太育有兩子，已轉職保險業多年的戴志偉近日卻被爆背妻出軌，搭上年輕女同事Candy。今日（4月7日）卻驚爆疑為小三的Candy已有位自中學起便拍拖多年的穩定男朋友，令戴志偉陷入四角戀。

戴志偉在2011年離巢TVB並轉職保險業，現已升至分區高級經理。日前有報道指戴志偉與同公司的年輕同事Candy過從甚密，女方於2016年才入職。

二人因早前被撞破一同到沙灘漫步，表現甜蜜，戴志偉才被揭發背妻出軌。

▲ 戴志偉疑出軌及陷入4角戀之中。（電視截圖）

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之後，戴志偉一直都未有回應出軌事件，而當他遇上記者採訪時情緒更表現激動，在無戴口罩的情況下向記者講粗口。而同事Candy的社交帳戶亦已變成非公開，對戀情非常保密。

今日，再有報導指出Candy早已有一位交往多年，及感情穩定的男朋友Terry。

二人自中學起便認識，幾乎每年都會一起過女方的生日，而男方更會為她籌備生日派對，亦不時在網上公開哂合照，及發表愛的宣言。

戴志偉及Candy都疑似背着伴侶偷食，陷入4角戀中。現時，據知Candy被安排調組，及以疫情為由被安排在家工作自我隔離，並要與戴志偉一同保持低調。

▲ Candy被爆已有一位拍拖多年的男友Terry。（網上圖片）

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戴志偉被封「御用奸人」

現年59歲的戴志偉早於80年代便投身演藝界，1981年於藝員訓練班畢業，同期還有劉德華及梁家輝等。

初期，他最廣為人知的角色有《射鵰英雄傳》的拖雷及《新紥師兄》中的反派角色張家明。

▲ 戴志偉在2011年已離開TVB。（東星圖片）

此後，他便以飾演反派角色成名，是TVB的「御用奸人」，令觀眾對戴志偉留下不良印象。至後期才稍變戲路，飾演正派角色或喜劇式小人物。

至2011年，戴志偉離開服務30年的TVB，當時的他因被指不夠騷及要減騷，令他感不被尊重。加上，其實他在離開TVB前已轉職做保險，並晉升至分區高級經理，留下TVB只為過戲癮，所以在事件發生後便決定離開，告別作為劇集《天與地》。

離開TVB後，戴志偉間中亦有為港台拍節目。