【英國疫情】護士媽媽前線抗疫確診彌留　聽丈夫耳邊輕語後垂淚離世

▲ 丈夫保證不用擔心孩子，護士媽媽終安詳離去。

在前線抗疫的醫護人員往往冒著生命危險救人，英國一名36歲護士近日就因受確診者感染，患病期間一直放心不下3名子女，直至4月3日，丈夫在她耳邊輕聲說「不用擔心孩子」，她終流著淚安詳地離去。

據英國《太陽報》報道，36歲的Areema Nasreen在醫院工作16年，育有3名孩子，分別17歲、10歲和8歲。自新冠肺炎爆發後，Areema一直於前線抗疫，卻不幸遭確診者感染，出現咳嗽、高燒不退和身體疼痛等症狀，最終確診患上新冠肺炎，需要入住深切治療室，以呼吸機協助呼吸。

聽丈夫輕語後離世

然而Areema的情況愈趨惡化，來到生命最後一刻，她最放心不下3名孩子，不捨得離去。Areema的妹妹表示，姐姐在彌留之際，聽到姐夫在病床邊輕聲說「不用擔心孩子」，終流淚安詳地離世。丈夫不理醫生的勸阻，堅持在Areema離世前與她擁抱，場面悲痛。

妹妹表示，Areema是烈士，獻出生命保護他人和照顧病人。她希望大家知道，不是只有老人年會被感染和死亡，而是所有人都有機會感染，希望大家留在家中做好防疫措施。

她去了天堂，我們失去了一個永遠無法替代的人，我不希望其他人經歷我們正在經歷的事情。

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責任編輯：林愛娜