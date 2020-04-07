【新冠肺炎】林鄭月娥：盡快公布社交距離規管措施後續安排　限聚令將進入嚴格執法

▲ 林鄭月娥表示今日是國際衞生日，向今次抗疫期間全球醫護人員致敬。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今早（7日）出席行政會議前回見傳媒，她表示今日是國際衞生日，向今次抗疫期間全球醫護人員致敬，對於本港經歷3個月防疫抗疫工作，包括衞生署、醫管局等前線醫護人員，對他們表示衷心的致謝。

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林鄭月娥又表示，即將到期的措施包括關閉部分商業處所和飲食業營運的規管，政府會爭取盡快向社會公布，又指目前疫情嚴峻，每日都有雙位數數字新增個案，當中有不少是境外輸入，相信情況會持續一段日子。

她又指，過去一星期就第二輪防疫抗疫基金會見多個業界代表，希望有效能夠做到保就業，特別是保護基層員工的就業，亦會兼顧受社交距離措施影響嚴重的行業。

問及限聚令昨日才首次發出告票，執法是否「做慢、做鬆、做遲」，林鄭月娥回應指，推出限聚令時是希望加強社交距離，起初執行時口頭勸喻，但每個條例都應嚴格執行，所以昨日警隊發出罰款通知。她希望市民可以合作自律，但執法人員有法律基礎採取更嚴厲舉措，往後日子會進入嚴格執法，但要視乎疫情發展，及市民的接受程度。

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記者：陳子謙