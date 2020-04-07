  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (週二) 11:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】林鄭月娥：盡快公布社交距離規管措施後續安排　限聚令將進入嚴格執法

社會 10:16 2020/04/07

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

林鄭月娥表示今日是國際衞生日，向今次抗疫期間全球醫護人員致敬。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今早（7日）出席行政會議前回見傳媒，她表示今日是國際衞生日，向今次抗疫期間全球醫護人員致敬，對於本港經歷3個月防疫抗疫工作，包括衞生署、醫管局等前線醫護人員，對他們表示衷心的致謝。

【新冠肺炎】林鄭月娥稱加薪按既定機制調整　會審慎考慮與民共渡時艱行動

【新冠肺炎】梁卓偉料全球一半人口免疫始阻病毒蔓延　籲各國政府適時調整策略

林鄭月娥又表示，即將到期的措施包括關閉部分商業處所和飲食業營運的規管，政府會爭取盡快向社會公布，又指目前疫情嚴峻，每日都有雙位數數字新增個案，當中有不少是境外輸入，相信情況會持續一段日子。

她又指，過去一星期就第二輪防疫抗疫基金會見多個業界代表，希望有效能夠做到保就業，特別是保護基層員工的就業，亦會兼顧受社交距離措施影響嚴重的行業。

問及限聚令昨日才首次發出告票，執法是否「做慢、做鬆、做遲」，林鄭月娥回應指，推出限聚令時是希望加強社交距離，起初執行時口頭勸喻，但每個條例都應嚴格執行，所以昨日警隊發出罰款通知。她希望市民可以合作自律，但執法人員有法律基礎採取更嚴厲舉措，往後日子會進入嚴格執法，但要視乎疫情發展，及市民的接受程度。

【新冠肺炎】禁止群聚條例生效　當局至今發出905次口頭勸喻

記者：陳子謙

 

 

林鄭月娥 防疫抗疫基金 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
15:18 2020/04/06
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
【口罩供應】Oxyair Mask HK兒童口罩5月1日開賣　60元30個獨立包裝
11:32 2020/04/06
【口罩供應】Oxyair Mask HK兒童口罩5月1日開賣　60元30個獨立包裝