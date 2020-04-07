【港產口罩供應】BFE+PFE+VFE全齊　Oxyair Mask HK 4月13日起開賣教用GULU App取籌方法

▲ Oxyair Mask HK 4月13日起開賣，教用GULU App取籌方法。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，不少市民撲口罩，Oxyair Mask HK日前在其facebook專頁公布口罩開賣詳情，稱將於4月13至4月17日開賣口罩，可透過The Gulu App預訂，合共一萬個名額。

Oxyair Mask HK昨（6日）在其facebook專頁教大家用 Gulu App取籌方法，帖文中公開教學Video的初版，讓大家有個基本概念，務求4月13日進行抽籤時大家會更容易使用。

從教學短片所見，畫面中會展示4月13日至17日開賣成人口罩時段，讓大家選擇；當選擇購買，如未成功購買，請再試；如成功購買，再等候付款時，切勿離開；而在等候自動進入付款流程，選擇送貨，運費為30元，並需填上姓名、電話及地址；之後可選擇付費方法，如信用卡等，成功付款就有記錄，如選擇郵寄，可在購買記錄中找到訂單編號，如選擇自取，則展示領取碼。

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帖文中提醒，如選擇自取，必須帶同抽籤那個手機，先可以到來自取，因防止抽中後賣個QR code 給別人作炒賣，故此QR code是會不停變，必須用中籤那部電話，才會有正確QR code 取貨。而自取地區為葵涌，若抽中，第二天就可以取貨；如選擇郵寄，則於三個工作天寄出。

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Oxyair Mask HK 早前帖文稱，廠方會與 The Gulu App 合作，買家需安裝此 App 才可作預購。首批預售日期為 4 月 13 日至 4 月 17 日（星期一至星期五），在每日早上 9:30，下午 6:30 分兩次派籌抽籤，每次1000個名額 ，合共一萬個名額。而每次抽籤約5分鐘，即知結果是否成功購買。

責任編輯：羅嘉欣