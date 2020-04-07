當設計與科技結合時，人與人的交流會促使什麼事情發生？

▲ 每月為香港設計與科技社區舉辦聚會

對於專注於科技的創業者Ilya Belikin，Posit的創始人而言，設計思維是以社群為中心，聯繫有共同目標和願意實現該目標而努力的人。「表面上看，科技和軟件只是結果，但將人聯繫在一起才能運用『設計』思維帶來改變。」

由此可見，社區參與和設計思維非常相似- 都是由同理心開始。整個過程包括初期滙聚人們並聆聽他們的意見，通過促進對話和了解他們的需求時獲得洞見，最後，通過一起構思和開發原型找出一個解決方案。

為了證明這一點，Ilya在兩年前成立了Posit，這是一個為UX設計學生而設的培訓基地，在這裡，滙聚專業人員的網絡，一起教書、學習和合作，從而創造更美好的未來。

無論是科技、設計、人員還是空間，Ilya的願景都很明確-希望人們能夠透過對話和分享各自的故事和經驗，從中學習一些新的東西，並帶來新的想法和創新。

這個想法的靈感來自於Ilya的一次矽谷之旅，在那裡他看到了一個專業人士的網絡，能做到互相支持的網絡文化。在矽谷，與擁有高水平的專業人士交談非常容易，這些交流正是是由社群和分享推動的。這亦是是Ilya一直致力在香港建設的，尤其在一個會令創業者感到孤單並認為自己是過客的城市。然而有一件事是令人欣慰的，那就是通過創建和參與不同的社群，不論是人工智能、可持續發展、金融科技還是物聯網中等，而獲得的認同感。

我們可以學到一兩個方法運用設計思維在我們的四周注入以人為本的理念。實際上，建立初創公司是一回事，但要帶動「人」往往是最困難的部分。

「早期，我在香港創業，但完全失敗。當我回首往事時，原因是我太專注於科技，而忽略了用家和他們的需求。科技並不是重點，重點是在組織內建立新的流程和文化。」

從Ilya的經驗中吸取教訓，以下是初創公司在應用以人為本的方法時要注意的三個事項:

1. 製作原型並與實際用戶進行測試：要在兩週之內完成製作並進行測試，並確保你的測試對象是與實際用戶。這也有助於消除你對意念的心理假設。

2. 提高真正用家的參與度： 與將要使用產品或服務的人交談，了解他們的需求並幫助他們承擔責任。

3. 找到您真正想一同共事的人： 在正常運作的背後，只有幾個人真正想實現目標。

為了體現這些價值觀，Ilya最近試辦「來自未來的會議」，為的是讓人們通過參與對話，產生切實而受公眾認可的點子。

▲ 「為了增加每個人擁有更美好未來的機率。 我們邀請你想像一下。」-- 來自「未來會議」

因此，對於那些希望創建社群的企業家來說，首先制定一個你最熱衷的議題，然後去物識相關人選。

Ilya提醒說，社群就是一群願意花時間、金錢和功夫去達到共同目標的人。

在實踐層面上，可以在非常早期就讓人們參與其中，設身處地去了解他們，讓他們在交談中分享心思意念。

請記住，社群不是你能夠建立的東西，只能通過服務來促成。

臨別時，當被問及在這種動蕩的氣候下目前的心態時，Ilya強調要把“要以希望作為設計工具”。這是他在IDEO的一次演講中聽到的。 「希望能令你敢於夢想。當你有一個激動人心的宏願時，儘管結果不是即時可見，它就會從你的行動中顯現出來。」

Ilya是Posit的創始人和主持人，Posit是一個全球以設計和科技交集的國際專業網絡的社群。將用戶體驗設計師、數字產品管理、數據科學家、增長經理等專業人士匯聚在一起，倡導以人為本的精神和誠信，提供學習、分享和協作的機會。Ilya目前還經營著香港的UXD Meetup，一個每月一聚去討論用戶體驗設計、產品管理、敏捷式開發的社群。

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（資料由客戶提供）