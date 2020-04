潔膚唔再怕受刺激 乾敏肌人士福音！

香港疫情持續,大家都養成咗對個人衛生有非常高嘅要求,不過對乾敏肌人士嚟講就唔係隻隻清潔產品啱佢地,但用錯產品可能會令皮膚痕癢、乾燥,流失大量水份。到底市面有冇可以溫和潔膚,保濕同時包辦嘅產品?今次一於搵四款唔同品牌嘅潔膚乳比較喇!

測試項目

今次搵嚟四隻品牌都以適合乾燥肌同保濕等作為賣點。測試主要會集中於使用前後嘅保濕度對比。而家好多餐廳都會要求員工每小時洗手,大廈升降機同大堂等都強調會每小時消毒。假設大家同樣都會每小時清潔雙手,所以我地會加埋使用後一小時保濕度嘅百分比做比較,睇吓使用產品起一個小時內係咪仍然可以保持皮膚嘅濕度。最後當然會比較埋每一隻產品嘅氣味,經常皮膚痕癢、乾燥同敏感嘅人士可以留意測試結果。

#功效可能會因為當天天氣,濕度及個人皮膚狀況而有所不同。

測試結果

測試結果非常明顯。品牌A無論喺使用前後嘅保濕度提升,定係使用一個小時後嘅保濕度都大幅領先其它產品。另外佢嘅保濕度非常好,下降幅度亦都係四隻產品中最細。至於氣味方面品牌A同品牌B都屬於無味產品,不過喺使用前後嘅濕度增加百分比當中兩者效果相差三倍以上,保濕度嚟講品牌A嘅表現亦更好,所以總括而言,今次測驗當中品牌A有最佳表現,有皮膚痕癢、敏感、乾燥問題嘅朋友要注意。

舒特膚潔膚露 抗菌保濕冇問題

到底溫和保濕效果咁出眾嘅品牌A係邊隻產品?就係醫生推薦嘅Cetaphil舒特膚「温和潔膚露」嘞!舒特膚專為各種問題肌膚而設,無論你係敏感肌、濕疹定係乾燥肌膚,或者只係因轉季而間中出現嘅皮膚痕癢,舒特膚無香料及溫和無刺激性配方都可以為你提供水潤呵護。對有乾敏肌煩惱人士嚟講尋找啱佢地用嘅產品一啲都唔易。唔止要清潔效果好,仲要唔刺激嘅同時可以幫肌膚保濕。舒特膚「温和潔膚露」有洗走細菌嘅功效,可以清除戴皮膚上嘅細菌,達到真正意義上嘅清潔效果。最重要係溫和保濕,唔洗令皮膚造成更大嘅負擔,咁就唔會因為清潔次數頻密而令皮膚乾燥,減低痕癢同持續敏感嘅情況。而且舒特膚嘅產品仲經過SGS根據歐盟標準檢驗、鑑定同認證產品嘅鉛、鎘、汞、砷、銻和鎳等重金屬含量都喺安全水平之內添!

▲ 產品試用:舒特膚温和潔膚露

豐盈潔面泡沫 溫和潔淨污垢

除咗Cetaphil舒特膚皇牌嘅温和潔膚露,佢地而家亦都推出咗一隻「溫和舒敏潔面泡沫」。唔止一貫舒膚特無香料同無刺激性嘅優點,佢嘅豐盈綿密泡泡唔止溫和,仲可以深層潔淨面部肌膚,唔會越洗越痕癢、乾燥,包括日常環境中嘅微細污染物、油脂污垢同彩妝等,同時保持肌膚天然水份平衡,亦舒緩敏感、皮膚痕癢問題,簡直係戴口罩耐嘅恩物。只要有舒膚特「温和潔膚露」同「溫和舒敏潔面泡沫」,由頭到腳都可以一邊保濕一邊潔膚,有效預防乾燥不適等問題。

▲ 產品試用::舒特膚溫和舒敏潔面泡沫

▲ 產品左至右:舒特膚温和潔膚露 及 舒特膚溫和舒敏潔面泡沫

覆蓋各種需要 預防皮膚問題

如果皮膚因為乾燥而出現甩皮、龜裂甚至流血嘅話,冇咗皮膚保護嘅部份就會更容易受到細菌感染。喺而家經常都要洗手嘅情況之下,經常接觸物件同人嘅雙手更加係高危部位。想滋潤一吓乾燥肌膚,幫皮膚保濕減少甩皮同「爆拆」有冇其他好介紹?舒特膚仲有一系列保濕潤膚產品,有助減少皮膚痕癢嘅情況。例如有五種強護保濕成份,質地清爽適合臉部,可以補充水份長達24小時嘅「舒特膚強護保濕霜」、含維他命B5同B3,質地豐富,適合搽喺身,特別適用喺手肘同腳跟等特別乾燥、痕癢位置嘅「舒特膚潤膚膏」、仲有性質溫和,質地清爽,唔會,可以用喺臉部同全身手腳嘅「舒特膚潤膚露」,預防皮膚痕癢及敏感嘅問題。只要有舒特膚喺身,皮膚仲點會乾燥?

▲ 產品左至右: 舒特膚潤膚膏、舒特膚強護保濕霜 及 舒特膚潤膚露

小知識:重金屬成份如何避免?

護理產品當中出現重金屬有兩個原因,一個係生產商故意添加達致某啲功效,例如色素同美白皮膚嘅成份,依啲都會受到嚴格規管;另一個就係原材料受到污染,例如係植物喺泥土當中吸收到重金屬再被製成護理產品。由於受污染原材料當中嘅重金屬唔會列出喺產品標籤上,所以最有效避免含有重金屬嘅產品方法係選購經由知名檢驗公司所測試嘅產品。Cetaphil舒特膚温和潔膚露經由SGS,根據歐盟標準檢驗、鑑定和認證,確保產品安全可靠,可以安心使用。*^

