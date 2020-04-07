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【開心速遞】群姐分享岑麗香趙希洛合照　香香客串《愛回家》？　

娛樂 11:04 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

一眾《開心速遞》演員碰上岑麗香，未知香香是否有份客串劇集。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》長拍長有，更不時找來「外援」幫忙客串演出。常駐演員歐瑞偉與飾演「群姐」的許思敏昨日分別放出與岑麗香的合照，未知是否預告香香將會於《開心速遞》中現身。

TVB極受觀眾歡迎的處境劇《開心速遞》，常駐演員的故事已經很有趣味，但劇組務求為觀眾帶來更多新鮮感，不時會找來其他藝人來客串，甚至有些客串藝人後來亦變成長駐演員一同演出。

【BB大晒】岑麗香產後復出演新手媽媽　香香收工徹底消毒才敢看兒子

眾人在電視城的走廊相遇。（instagram圖片）

昨日歐瑞偉在其instagram上載一張合照，當中包括飾演Terry的李偉健以及「群姐」許思敏。另外，還有早前透露即將客串《開心速遞》、飾演龔燁前度的趙希洛。

不過照片中則有未曾現身過《開心速遞》的「香香公主」岑麗香，網民紛紛留言追問香香是否即將以客串身份現身。

【開心速遞】張景淳向呂慧儀求婚　《愛回家》龔水戀有望修成正果【有片】

群姐笑謂：「呢啲可能就係女神之間嘅共鳴。」（instagram圖片）

「群姐」的instagram亦有貼出與香香的合照，更搞笑寫道：「開工時行過走廊撞到香香公主， 跟住大家一齊話不如影張相吖， 呢啲可能就係女神之間嘅共鳴。」

香香自從去年3月宣佈誕下兒子Jacob後，開始減少幕前工作專心家庭，直到最近兒子快要一歲，香香終於宣佈復出，接拍新劇《BB大晒》飾演媽媽。

撰文 : TOPick柴犬出動

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