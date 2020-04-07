【雪中送炭】紐約40%租客因疫情無力交租　暖心包租公免收200名租客4月份租金

▲ 美國紐約一名房東免收200名租客4月份租金。

新冠肺炎疫情肆虐，全球均受影響。美國確診個案已破3.3萬宗，紐約不少人因疲情而失業，當局估計3月份約有40%租客無力負擔屋租。當地卻有一名59歲房東雪中送炭，免收約200名租客的4月份租金，與租客共度時艱。

據紐約時報報導，紐約一名房東Mario Salerno擁有18幢住宅大廈，有80個單位出租中，約有200至300名租客。3月30日，他在大廈大門張貼通告，宣布免收4月份的租金。通告上印有以下文字：

由於新冠肺炎影響我們所有人，請注意，我免除了2020年4月的租金。保持安全、幫助鄰居、勤洗手。

放棄4月份的租金，Mario Salerno將失去數百名萬美元。但他受訪時表示，不擔心失去4月的收入，只擔心每個人的健康，稱在意能否為我租客減輕壓力，即使是仍有工作的或在家工作的。

我告訴他們（租客），要照顧好你的鄰居，並確保每個人餐桌上都有食物。

一名28歲租客Paul Gentile3月剛失業，租住單位已4年，看到通告時雖然感到薦驚訝，但並不感到震驚，稱對方一直是位模範房東。譬如單位天花板滲水，房東也會在數小時內為他修復好。Paul Gentile坦言：

在紐約很難見到房東與租客關係這麼好。

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責任編輯：李迦善