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【離開大台】傳梁嘉琪離開TVB轉行賣裙　元祖是非精只剩麥美恩主持《學是學非》　

娛樂 12:30 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

最近傳出梁嘉琪離開TVB。

TVB綜藝節目《學是學非》至今已播出六輯，李佳芯、湯洛雯、馮盈盈、何依婷、劉穎鏇、鄺潔楹等一眾女神「是非精」深得觀眾愛戴。當中屬元祖級「是非精」梁嘉琪，最近被傳出離巢消息。有指梁嘉琪將離開工作了13年的TVB，而她自去年起已開始經營服裝店，似乎早已為轉行作打算。

不過梁嘉琪本身一直未有對外透露離巢一事，僅感謝公司過往一直給予她很多機會。

此外，梁嘉琪表示正努力自我增值，並會花更多時間於經營售賣裙子為主的服裝店上。

初代是非精合體已成往事。（梁嘉琪IG圖片）

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梁嘉琪由有線過檔TVB

現年38歲的梁嘉琪於2003年在香港演藝學院畢業，之後加入有線電視主持《怪談》節目，且因一次戶外探鬼團中畏懼大哭而火速成名。

據悉，梁嘉琪於2007年在演藝班同學王祖藍引薦下加入TVB，與李佳芯和黃翠如齊名從有線過檔TVB的三小花。

為TVB效力13年的梁嘉琪剛加入時便有份參演《學警狙擊》、《師父·明白了》、《愛我請留言》等劇。之後並主持《學是學非》表現獲讚，並繼續主力向主持路發展。

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梁嘉琪沒有為第六輯《學是學非》擔任主持。（梁嘉琪IG圖片）

《學是學非》培養不少女藝人

其實第一輯《學是學非》由黃心穎、李佳芯、梁嘉琪任主持，後來再加入麥美恩，4人為元祖級「是非精」。之後各輯多次更換「是非精」，為觀眾帶來新鮮感之餘，也成為培訓女新人幕前演出的場地。

數位元祖級是「是非精」，除梁嘉琪傳出離巢消息外，黃心穎因「安心事件」至今復工無期，李佳芯則經常傳出被TVB雪藏的消息，只剩下麥美恩仍留守「是非精」之列，並且是近期TVB最人氣的司儀及節目主持，堪稱「綜藝女王」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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