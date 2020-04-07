【許冠傑演唱會】03年SARS後復出為社會打氣　歌神曾以《同舟共濟》表達港人心聲

▲ 許冠傑曾在04年復出開演唱會為香港打氣。（經濟日報圖片）

歌神許冠傑（Sam）將在本周日（4月12日）舉行網上演唱會，一來為早前失業的21位前通利琴行技師籌款，同時歌神希望透過歌聲，為醫護人員及香港人打氣。上世紀一向用歌曲來反映世情的歌神許冠傑，再次出手為香港人以歌打氣。

歌神許冠傑今次舉行免費網上演唱會，緣於通利琴行早前解散工程服務部門，曾跟通利工程部合作多年的許冠傑，已捐款25萬給21名失業員工，並決定在網上開免費騷，為社會打氣。

▲ 許冠傑在社交平台公布演唱會消息。（取自facebook）

阿Sam這次為個唱呼籲：「希望今次演出能夠喚起業界歌手為整個行業和各部門的員工出一分力，捱過這段艱難日子。」

歌神受中西方文化薰陶

許冠傑在70年出道，在香港屋邨成長的阿Sam，年青時受西方音樂薰陶，組成樂隊玩英文歌，在香港大學讀書期間，已四出表演，同時跟哥哥許冠文為無綫拍音樂和喜劇節目。

受中西方文化影響的許冠傑，後來推出唱片，以多首反映社會及諷刺時弊的歌曲，大受香港市民歡迎，成為許冠傑作品的特色。

許冠傑在1990年，曾以歌曲《同丹共濟》表達港人在回歸前心聲，另跟張國榮合唱《沉默是金》亦流行至今。

▲ 許冠傑張國榮曾合作歌曲《沉默是金》。（影片截圖）

合唱抗疫歌《Fight as One》 陳奕迅蔡依林向醫護致敬為世界打氣【有片】

92年許冠傑宣布退出樂壇，以一曲《急流勇退》表達心情。

2003年的香港同樣受疫情影響，一場沙士除奪去近300人的生命，更令經濟受到嚴重打擊，而「哥哥」張國榮及「梅姐」梅艷芳先後離世更加令樂壇大受打擊，港人士氣長期低落。翌年阿Sam推出勵志歌《04祝福你》及《繼續微笑》，勉勵港人忘記過去一年的悲傷，在難關中重新振作，隨後更宣告正式復出，舉行《繼續微笑演唱會》，透過歌聲為香港人加油。

歌神許冠傑近年亦有不少世界演唱會，但保持低調作風，不多公開露面。

▲ 阿Sam在上世紀有不少反映社會的歌曲。（經濟日報圖片）

2020年，香港繼沙士後再受疫情影響，許冠傑再次決定以音樂打氣。據官方公布消息，許冠傑為音樂會捐出25萬，將不扣除成本將款項全數捐給前通利21位解散員工，演唱會並於於鄭丹瑞主持的《健康‧旦》Facebook和YouTube等平台直播。

另外亦計劃開放整個演出給全球電視台和媒體免費同步播出，以此為醫護及香港人打氣。

上一頁