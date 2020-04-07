  • 21°C
香港時間 : 2020407日 (週二) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【齊心抗疫】男神木村拓哉拍片教洗手防疫　網民讚嘆是史上最靚洗手教學片【有片】

娛樂 12:04 2020/04/07

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

木村拓哉72秒教洗手。

男神木村拓哉教洗手！新冠肺炎疫情蔓延迅速，世界各地都停止一切不必要活動，防止疫情擴散。日本的疫情更是當中最嚴重的國家之一，截至4月7日上午9時，日本境內已有4,804人感染，108人死亡。為教育大眾正確防疫意識，日本的尊尼事務所便發佈木村拓哉教洗手的短片，以提供公眾的衛生意識。

男神木村拓哉教洗手

木村拓哉教洗手的短片只有72秒，發佈不足一天，在YouTube上已有近29萬次的點擊率，而在微博更有64萬的播放率，可見木村拓哉的吸引力驚人！

影片中，木村拓哉先向大家打招呼，並指「大家都在面對艱難的時刻，但是誰都可以做到的事就是洗手。」之後便開始教洗手的步驟。

木村拓哉濕潤雙手後便使用肥皂，然後清潔掌心、手腕、手背、指尖、手指中間，再以水清潔後拭乾。

木村拓哉拍片示範如何洗手。（影片截圖）

【童年回憶】兒歌醫生陳以誠事隔十年復出　與蓋世寶翻唱舊作教防疫【有片】

他更指：「保護好自己，也就是保護自己重要的人，二者緊密相關，請一定好好照做吧。」

木村拓哉是不少人心中的男神，不少人看過他教洗手的影片後都響應呼籲：「因為拓哉，我要加倍勤洗手，就算把手洗皺，也不在乎！」

疫情影響停工

在新冠肺炎的影響下，世界各地演藝界的活動及拍攝工作都受到阻延並須停工。而由木村拓哉主演，並原定在本月中開播的《BG~身邊警護人~》續集，都因疫情影響拍攝進度，而需延遲開播。

【新冠肺炎】孫慧雪盡責任遷酒店自我隔離　快速測試呈陰性仍遭趕走

木村拓哉原定播出新劇《BG~身邊警護人~》續集，都因疫情影響拍攝進度而需延遲。（微博圖片）

木村拓哉當時就在微博表示「不甘心，但是現在也沒辦法，必須冷靜地對應。」

此外，木村拓哉也不時在微博上表達對疫情的關注，並希望大家都一起努力對抗病毒。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【童年回憶】兒歌醫生陳以誠事隔十年復出　與蓋世寶翻唱舊作教防疫【有片】
18:00 2020/04/06
【童年回憶】兒歌醫生陳以誠事隔十年復出　與蓋世寶翻唱舊作教防疫【有片】
【齊心抗疫】Piko太郎洗腦魔音再現　《PPAP》改篇成新版防疫神曲　
17:19 2020/04/06
【齊心抗疫】Piko太郎洗腦魔音再現　《PPAP》改篇成新版防疫神曲　
【人間有情】許冠傑捐25萬予通利失業員工　歌神辦網上免費騷為疫境打氣
12:35 2020/04/06
【人間有情】許冠傑捐25萬予通利失業員工　歌神辦網上免費騷為疫境打氣
木村拓哉 演員 娛樂人物職業 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 娛樂行業 日本

最高瀏覽

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
15:18 2020/04/06
【新冠肺炎】外國返港確診要求自然療法不吃藥　Dirty Team醫生崩潰：令人怒不可言
【口罩供應】Oxyair Mask HK兒童口罩5月1日開賣　60元30個獨立包裝
11:32 2020/04/06
【口罩供應】Oxyair Mask HK兒童口罩5月1日開賣　60元30個獨立包裝