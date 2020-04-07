【齊心抗疫】男神木村拓哉拍片教洗手防疫　網民讚嘆是史上最靚洗手教學片【有片】

▲ 木村拓哉72秒教洗手。

男神木村拓哉教洗手！新冠肺炎疫情蔓延迅速，世界各地都停止一切不必要活動，防止疫情擴散。日本的疫情更是當中最嚴重的國家之一，截至4月7日上午9時，日本境內已有4,804人感染，108人死亡。為教育大眾正確防疫意識，日本的尊尼事務所便發佈木村拓哉教洗手的短片，以提供公眾的衛生意識。

男神木村拓哉教洗手

木村拓哉教洗手的短片只有72秒，發佈不足一天，在YouTube上已有近29萬次的點擊率，而在微博更有64萬的播放率，可見木村拓哉的吸引力驚人！

影片中，木村拓哉先向大家打招呼，並指「大家都在面對艱難的時刻，但是誰都可以做到的事就是洗手。」之後便開始教洗手的步驟。

木村拓哉濕潤雙手後便使用肥皂，然後清潔掌心、手腕、手背、指尖、手指中間，再以水清潔後拭乾。

▲ 木村拓哉拍片示範如何洗手。（影片截圖）

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他更指：「保護好自己，也就是保護自己重要的人，二者緊密相關，請一定好好照做吧。」

木村拓哉是不少人心中的男神，不少人看過他教洗手的影片後都響應呼籲：「因為拓哉，我要加倍勤洗手，就算把手洗皺，也不在乎！」

疫情影響停工

在新冠肺炎的影響下，世界各地演藝界的活動及拍攝工作都受到阻延並須停工。而由木村拓哉主演，並原定在本月中開播的《BG~身邊警護人~》續集，都因疫情影響拍攝進度，而需延遲開播。

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▲ 木村拓哉原定播出新劇《BG~身邊警護人~》續集，都因疫情影響拍攝進度而需延遲。（微博圖片）

木村拓哉當時就在微博表示「不甘心，但是現在也沒辦法，必須冷靜地對應。」

此外，木村拓哉也不時在微博上表達對疫情的關注，並希望大家都一起努力對抗病毒。