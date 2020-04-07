【極品老爺】老爺放工不洗手脫鞋入房搶見孫　新手媽媽崩潰︰每天都擔驚受怕

▲ 老爺毫無衛生意識，令新手媽媽非常崩潰。

新冠肺炎肆虐，近日本港更有一名40日大的嬰兒確診，作為父母更為緊張。有新手媽媽近日就在網上訴苦，因與老爺奶奶同住，老爺的衛生情況惡劣，經常在工作回家後，未洗手就想摸小朋友，令她非常崩潰。

有一名育有2歲多孩子的新手媽媽，在facebook專頁「我的極品四大長老」投稿，她表示，婚後本來與丈夫搬出來住，但生育後就搬回去與老爺奶奶同住，小朋友就由她自己照顧。

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老爺衛生意識差

近月新冠肺炎疫情嚴峻，令她對孩子的健康非常憂心，加上老爺的衛生意識差，平日咳嗽和打噴嚏都不掩嘴，甚至下班回家後，不脫鞋、不洗手和換衫就在屋內周圍走，她都不敢讓孩子出客廳玩，只會在房裡。

不料，有一天，老爺一回家就衝到房間門口與孩子聊天，她雖想阻止，但因走廊的路太窄，無法走回房間。

雖然戴住口罩啫，但手又未洗，衫又未換，重伸隻手喺小朋友面前扮話拎佢隻公仔，大佬呀你都咪話唔驚......我小朋友都未夠3歲，想出聲又唔知點話佢好。

崩潰求助網民意見

在不知所措之際，奶奶開聲著老爺出來，但老爺仍充耳不聞，原來平日奶奶和丈夫已不斷要求老爺改善衛生，但老爺反發惡罵奶奶，令新手媽媽每天都擔驚受怕，憂心老爺又有「新搞作」。

有冇人可以話我知點對付呢件極品？

網民紛紛提出意見，著新手媽媽搬走，「老人家你改變唔到佢，只有家變㗎咋」；亦有人認為應直接與老爺「攤牌」，要求他做好衛生，「佢唔改嘅話就盡量唔好俾佢接觸自己小朋友！就算長輩又點自己仔女安全係最重要」。有媽媽網民亦訴苦，老爺如廁後不洗手，甚至底褲也穿兩日，所以她亦甚少讓孩子出廳。

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責任編輯：王明芳