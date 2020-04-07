【新冠肺炎】梁子超：針對回港人士一次性檢測未必足夠　隔離比檢疫更加重要

▲ 梁子超指但如果少數人依然從事高危活動，足以引起第二次的爆發。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情持續，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今（7日）於港台節目《千禧年代》，針對秘魯返港的人士感染率高達8%，他認為返港人士是需要是隔離，對隱形病人單次檢測的並不足夠，認為隔離比檢疫更加重要。

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梁子超回流人士最需要是隔離，認為隔離比檢疫更加重要，指即使現時檢測結果呈陰性，也可能會於過兩日後病發，提到從秘魯回來的旅客，其感染率高達8%，形容是前所未有，認為如再有同類情況，政府應先應該將所有旅客及飛機上的密切接觸集體安排到檢疫中心隔離。不然怕當中會有隱形病人傳染給家人，續再傳給社區，因此現時必須要妥善在家居隔離。

他又指出亞博館檢測中心是一同時間不能承載太多人，因為當中的檢測流轉太慢，因此檢驗這需要在那邊停了一段時間，雖然個別人士的風險不大，眾人亦有帶上口罩，但多人聚集時間長始終有傳染風險，亦會有機會因共用洗手間等設施，也不適宜有病徵和沒病徵的人在同一個地方交叉混雜。他又認為即使第一次的檢測結果是陰性，亦都要給予他們樣本瓶，讓相關人士過兩日再檢測，確保不會事假陰性的情況。

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此外，針對昨日（6日）有新確診患者在發病後仍上班和聚會，他強烈重申有病徵的人士不應該上班，應留在家中，否則只會累己累人。盡可能做到保持社交距離，避免本地爆發，相信會回流潮完結後，本地群組亦會隨着有關場所關閉而中斷。

梁子超續指幸好現在隱形傳播者的數目不是特別多，7日內若本地感染受到控制，新確診個案成單位數，回流的第二波風險就是可以控制到，但如果大家仍然不合作，少數人依然從事高危活動，足以引起第二次的爆發，如牽涉到醫院內部、老人院內部或紀律部隊的群體，疫情很快就會打回原形。他又特別提醒外傭聚集，小心交叉感染可將病毒帶回各自的家庭，呼籲僱主應要與外傭商討減少群體聚集，政府亦要強硬執法。

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責任編輯：郭家穎