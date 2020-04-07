【新冠肺炎】何栢良憂流感求診個案存隱形患者　籲全港私家醫生參與檢測計劃

▲ 何栢良希望全部私家醫生參與衞生防護中心的檢測計劃，否則難以截斷社區傳播鏈。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前有2%到私家醫生求診類流感個案，出現呼吸道病徵，擔心存在部分感染新型冠狀病毒的隱形患者，會成為社區感染的計時炸彈，希望全部私家醫生參與衞生防護中心的檢測計劃，否則難以截斷社區傳播鏈。

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何栢良今早（7日）在電台節目時表示，衞生署由2月6日起擴大化驗計劃，過去1個月內經私家醫生篩查的確診個案有78宗，比率佔同期全港確診個案786宗約1成，如果當中大部分人無外遊史，已佔同期本地確診個案約四分一，甚至三分一，比例相當高，呼籲更多私家醫生參與計劃。

他建議，所有求診者在診所內一定要戴外科口罩，如果有病徵，應要求病人配帶塑膠「面擋」，以阻隔口罩無法完全阻擋的飛沫，患者亦避免在診所除口罩，回家才留樣本，做好源頭控制。

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他又指，英國疫情處於嚴重階段，如果整個國家超過1％人口、甚至至5％人口受到感染，輕微患者只可在家自我隔離，又指英國首相約翰遜等上年紀的患者出現併發症機會較大，包括呼吸道衰竭或肺炎，或引致心肌炎或心肌梗塞等情況，最嚴重導致死亡。

記者：陳子謙