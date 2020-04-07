【暖心大學生】關心聽障人士讀唇語需要　女大學生與媽媽自製特別口罩拉近距離

▲ 美國一名女大學生留意到聽障人士的需要，與媽媽自製口罩，方便聽障人士讀唇語。

新冠肺炎疫情持續，全球口罩短缺，雖然有外國官員建議僅在出現病徵時才戴口罩，但很多人為防疫，外出時都會戴口罩。美國一名女大學生留意到聽障人士的需要，與媽媽自製口罩，方便聽障人士讀唇語，拉近他們與人的距離。

母女協力製口罩助人

據英國《都市報》（Metro）報道，就讀美國東肯塔基大學（Eastern Kentucky University）的21歲女大學生Ashley Lawrence，修讀聽障人士教育研究專業，在疫情下特別留意到聽障人士的需要。她決定製作與別不同的口罩，讓聽障人士讀唇溝通。

▲ Ashley製作了一批中間是透明的口罩，可以見到嘴巴，令聽障人士可以聽懂別人的說話。（影片截圖）

Ashley在媽媽的幫助下，製作了一批口罩，這些口罩中間是透明的，可以見到嘴巴，令聽障人士可以聽懂別人的說話。當她將設計發布在Facebook時，網民都讚賞她的構思。她寫道︰

由於口罩不足，每個人都開始製作自己的口罩，所以我想為甚麼不為更多有需要的人製作呢？

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教網民在家自製口罩

隨著新冠肺炎爆發，Ashley認為對聽障人士來說，他們彼此間及與其他人的交流也很重要。因此她決定將口罩免費贈予聽障人士，但由於需求太高，並且需要大量人力才能滿足需求。

於是她想到教授人們口罩的製作方式，並提供口罩樣式，讓他們可以在家製作自己的口罩。

我們戴著口罩未必聽得清楚對方說話，更何況是聽障人士。

Ashley指出，美國手語在很大程度上依賴於讀唇，而這些口罩可以做到這一點。她同時在眾籌平台募捐，希望令更多熱心市民能參與這次善舉。

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責任編輯︰駱秀玲