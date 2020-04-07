【新冠肺炎】Twitter自曝有新冠肺炎所有症狀　《哈利波特》作者J.K.羅琳：已康復

▲ 《哈利波特》作者J.K.羅琳自曝有新冠肺炎所有症狀。

新冠肺炎疫情持續，不少名人明星都不幸染疫。《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）日前在Twitter竟自曝早前有新冠肺炎的所有症狀，但目前經已康復。

J.K.羅琳昨（6日）晚間在Twitter轉發一條影片，並寫道：

請看這條由Queen's Hospital醫生講解如何紓緩呼吸道症狀的影片。在過去2星期，我曾有新冠肺炎的所有症狀，雖然沒有去做檢測，但我根據醫生丈夫的建議，跟隨影片做法，目前已經完全康復，這影片幫助很大。

影片聲稱是由Queen's Hospital醫生拍攝，教授新冠肺炎患者的呼吸方法，但片中方法未經權威醫療單位證實，未必具有真實治療作用。

帖文一出，大量哈利波特粉絲都關心J.K.羅琳的身體狀況，「梅林的鬍子！（Merlin's beard）你嚇到我了！幸好你已經康復」。

J.K.羅琳再次感謝粉絲的關心，強調自己真的已經完全康復，所以想分享這些醫生推薦的方法。「這方法不花錢、沒有討厭的副作用，但可以幫助大家愛的人，包括我自己。」並祝福所有粉絲安全度過這次的難關。

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責任編輯：羅嘉欣