【新冠肺炎】留家防疫人人變廚神　上YouTube跟世界星級大廚學藝

▲ 只要留家抗疫，看youtube人人可變廚神。

新冠肺炎持續，不少人都被逼留家鑽研烹飪，人人手拿電話跟著網上五花八門的煮食逹人學廚藝。其實要學得好當然要跟大師，上YouTube直接向國際星級名廚拜師學藝吧，以下為大家精選幾位廚神的料理YouTube頻道，

Keep 起自家收藏啦！

1.Jamie Oliver與兒子親子食譜

明星廚師Jamie Oliver多年來以烹飪教學為人熟悉，除了可在他的電視節目上學習廚藝，他亦設有自家YouTube頻道。他擅用有機食材，教授各種簡易健康的家常菜式，又會不時請來其他名廚嘉賓一起入廚，增加影片的互動和趣味。

▲ 近日Jamie找來7歲兒子Buddy 教大家親子烹飪。(圖：Jamie Oliver Facebook)

近日Jamie更找來自己的7歲兒子Buddy Oliver單拖教大家煮餸，別看他年紀輕輕，煮起菜上來

卻有板有眼，而且指示清晰，令人嘖嘖稱奇。

▲ 他的兒子已經有自己煮食頻道，精靈生鬼，有乃父之風耶。(網上截圖)

2.「地獄廚神」Gordon Ramsay 全能料理

▲ 平時惡形惡相的Gordon，原來對住家人超級溫柔。 (圖：Gordon Ramsey Facebook)

英國名廚Gordon Ramsay的YouTube頻道有超過1350萬位訂閱者，從他的名氣而言，有這個數目絕不讓人驚訝。倒是平時電視上看到的「地獄廚神」總是兇神惡煞，在他的YouTube頻道上卻能看到他風趣親和的一面，尤其他在家中教煮食時對孩子的慈父模樣，這種反差萌令他的頻道更有吸引力。當中亦收錄了不少他在電視節目的煮食教學，拿手好戲、快速食譜，甚至是亞洲料理都有涉獵。

3. 型男Byron Talbott 炮製精緻料理



墨西哥網紅廚師Byron Talbott曾在Gordon Ramsey的米芝蓮餐廳工作，雖然未曾擁有自己的餐廳，但他卻是近年數一數二的網紅廚師。除了帥氣的外型、了得的廚藝，他還是位食物造型師和攝影師，多才多藝的他所開設的YouTube頻道有143萬訂閱者。

▲ 如此型仔，不學煮餸，都要follow吧！(圖：Byron Talbott Facebook)

他擅長將家常菜式提升至另一層次，如果你已經有一定的入廚經驗，又想學習更

多的烹調主意和技巧，不妨訂閱他的頻道。如果你不入廚，旨在想睇靚仔，一樣得！

▲ 墨西哥網紅廚師Byron Talbott，除了型仔外、廚藝亦了得。(網上截圖)

4.日廚寺田弘行 教整壽司

▲ 寺田弘行在美國佛羅里達州開餐廳，亦是位網絡紅人。(網上截圖)

香港人也許對這位來自日本的明星廚師寺田弘行感到陌生，但他在外國卻十分有名，本來在美國佛羅里達州開餐廳的他，是位網絡紅人，他的YouTube頻道擁有159萬訂閱者。寺田主打教人整壽司，而令人敬佩的除了他的專業技巧，還有無限創意，他曾將巨無霸、KFC炸雞和Dunkin Donuts的冬甩製成壽司，近日又拍片介紹如何在被

人掃清光的超市中以有限食材製作精緻壽司，有時又會教授其他日式料理，難怪他的訂閱人數不斷飆升。

撰文︰趙景隆