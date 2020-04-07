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【美國疫情】護士照顧患者後染疫　兩度被拒檢驗生日前孤獨死在家中

健康 12:44 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

美國護士照顧患者後染疫，兩度被拒檢驗生日前孤獨死在家中。

新冠肺炎疫情持續，全球確診人數已增至130萬，其中在美國，確診病例突破36萬宗。當地一名53歲護士，近日因感染新冠肺炎在家中離世，她在3月出現症狀，曾兩度要求檢驗，卻被院方以「症狀不嚴重」為由拒絕。

據美國《FOX 2 Detroit》報道，53歲的護士Lisa Ewald於底特律亨利福特醫院（Henry Ford Hospital）服務20年，3月中，當地爆發後疫情後，她有份在前線照顧新冠肺炎患者。

她在照顧一名病人期間沒有戴口罩，因此自覺受感染，曾兩度向醫院要求進行檢驗，但均被院方以「症狀不嚴重」為由拒絕。惟後來，她的病情開始惡化，失去了味覺和嗅覺。

直至獲院方為她進行檢驗時，她已出現明顯病徵，包括持續高燒和咳嗽，檢驗結果亦顯示結果為陽性，但一切為時已晚。4月1日，就在Lisa生日前幾天，她被發現孤獨死在家中。

Lisa的家人對她的離世感到難過，侄女Carly表示，Lisa一直盡心照顧病人，又說：

她總是關心別人，多於她自己。

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責任編輯：羅嘉欣

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