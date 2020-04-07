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【抗疫前線】17年前抗沙士染病永久失嗅覺　護士：蓋子燒到融化也聞不到燒焦味

健康 16:02 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

一名和平醫院的急症室護士，17年前抗沙士染病，永久失嗅覺。

英國一項研究則顯示，有六成新冠肺炎確診者報稱嗅覺或味覺消失。而在17年前沙士疫情爆發期間，原來也有確診者有同樣情況。一名在台北和平醫院工作的急症室護士，不幸染上沙士後，自此失去嗅覺，連她最喜歡的香水味也再也聞不到......

一覺醒來失嗅覺

據《東森新聞》報導，楊大音是台北和平醫院護士，17年前沙士期間在急症室工作時不幸染病。她某天一覺醒來，突然發現自已聞不到氣味，懷疑病毒攻擊上呼吸道，嗅覺至今沒有恢復。

不管是刷牙、燒水，燒到蓋子都融化了，也聞不到燒焦或塑膠味。

她向醫生求助，但當時人人自危，她亦算是確診患者之一，沒有醫生敢幫她看病，因此並未得到適時的處理。

坦然接受失去嗅覺的事實

楊大音一開始以為自己鼻塞，後來發現嗅覺再也回不來，連喜歡的香水味也聞不到，心情非常沮喪。同樣地，她也聞不到、感覺不到食物好不好吃，幸得媽媽一直照顧，為她買喜愛的食物，讓她久而久之就坦然了。

她曾一度覺得或許醫生再多用點心，或許就能改變什麼，但現時已接受失去嗅覺的事實：「我不接受，它也已經發生了」。直至現在，她還是很愛喝咖啡，雖然聞不到咖啡香，但仍能享受它的甘醇。

護士：病毒好像自己在更新

在今次的疫情中，不少確診患者與她一樣失去嗅覺，有些甚至連味覺也消失。她認為比起SARS，新冠肺炎影響的時間會更長，範圍也會更廣：

它的變異性太多了，我們覺得病毒好像自己在更新。

楊大音現時繼續留在和平醫院抗疫，這次的病毒更加變幻莫測，但她仍會堅守崗位，陪病患戰勝病毒。

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責任編輯：羅嘉欣

護士 沙士 新冠肺炎 武漢肺炎

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