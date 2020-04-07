【基層哀號】基層清潔工疫情下失業陷困境　一家四口節衣縮食慘被業主加租

▲ 《星期日檔案》訪問基層清潔工在疫情下失業，一家四口雖節衣縮食面對疫情，不過又要面對業主加租，將要搬屋。

新冠肺炎的疫情影響全球，本港多個行業大受衝擊，不少人減少外出，導致不少商店結業，員工或被迫放無薪假，基層市民更頓時失業。TVB日前播出的《星期日檔案》以「疫市求生」為題，訪問基層清潔工近月失業，無法負擔普通的防疫用品，更因業主近期加屋租，面臨搬屋的困境。

林姨是一位地盤及商場清潔替工，在新冠肺炎的疫情影響下，最近2個月沒有工作，現在除了每幾天外出買菜一次外，其他時間均留在家中，

商場都關門了，不能上班，就算可以開工我也怕，因為沒有口罩，如果回來傳染到家人，一家幾口，怎麼辦？

而林姨家中還有家中有幾個子女正在讀書，在她失業的情況下，一家四口變得更加節衣縮食，「手停、口停。」

雪櫃沒有食材 常吃隔夜飯菜

家中的食材不多，打開雪櫃都是空空如也，只見雪櫃的角落還有一顆雞蛋，「以前至少會有魚、肉類，現在都沒有了。」林姨表示，失業就連吃都變得簡單，

今晚吃剩的，明天中午吃，還有剩下的就再吃。

由影片可見，林姨以番薯煮飯，其他餸菜以蔬菜為主。她大呻，即使不開心也要面對，曾在勞工處尋找散工，可是一直沒有回音。

▲ 沒有工開，林姨只能買簡單便宜的食材煮飯，以番薯煮飯。（影片截圖）

低處未算低 慘被業主加租

現實是，原來失業並非最後的絕境。林姨表示，最近收到業主通知，現租住的二百多呎的單位需要加租數百元，以她目前的經濟狀況根本不能負擔9,000多元的屋租，「我向業主求情了一個多小時，沒有轉圜的餘地。」

她歎息，

就算不吃飯也要交屋租，現在只想搬到便宜一點的單位，不然很快就要露宿街頭，我可以露宿但我的子女怎麼辦？

家中沒有防疫用品

她認為，這次疫情影響最深的是失業人士，她曾試過通宵排隊20多個小時才能買到一盒口罩，至於其他的防疫用品她根本就買不起，「只能用洗衣粉清潔屋企，多拖地幾次，沒有甚麼消毒不消毒，買不起漂白水啊！」

面對疫情，林姨因未能找到工作而沒有資金買口罩，導致一家不能外出，現在面對業主加租，迫在眉睫又要搬屋，

這是一個絕境、絕望。

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責任編輯：王俊賢