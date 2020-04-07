【新冠肺炎】疫情肆虐重創日本娛樂事業　男優清水健停工爆AV業界慘況

▲ 疫情肆虐重創日本娛樂AV事業。

新冠狀肺炎肆虐全球之下，當中日本也備受疫情影響，各行業受重創。早前日本AV界知名男優清水健便在Twitter上表示，日本已有多間製作AV的片商已開始停工或減產，令到不少網民大表震驚！

清水健Twitter指，目前疫情對AV界大受打擊，近日拍攝都有不少改動，並指近日拍攝前工作人員及演員要量體溫，且為避人群聚集，現場拍攝所需的演員數目亦大減。

另外由於日本廁紙供應不足，男優們每次只獲分配一張面紙作事後清潔。

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▲ 多位女優如三上悠亞近日已減少工作。（取自IG）

而更震撼是，部分片商已經決定在日本黃金週（即4月尾到5月頭）之前不會再拍AV片！

其實在疫情衝擊下，AV產業已大受影響，不少人氣女優如三上悠亞已減產，另外女優波多野結衣便在Twitter透露3月沒有活動，本月會好好休息，令人懷疑是因為疫情要被迫停工。

▲ AV業界舉行的「SKY PerfecTV!成人放送大賞」已因疫情延期。（網上圖片）

波多野結衣雖然發文表示跟新型冠狀肺炎沒有關係，只是想放一個月假，但也令外間有不少揣測。

另外，原於上月17日舉行的年度AV頒獎禮「SKY PerfecTV!成人放送大賞」，早前已宣佈要延期舉行。