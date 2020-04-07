【袁國勇專訪】港大研究揭新冠病毒肆虐全球之謎　袁國勇：製造病毒量是沙士病毒量的3倍

▲ 袁教授認為是不少國家控疫力度不足才致疫情嚴重，未必是病毒變異導致。（馮漢柱攝）

港人聞「冠狀病毒」色變，因便會憶起殺死299人的2003年沙士（SARS）慘痛教訓，無法磨滅。而這次新冠病毒肺炎疫情更全球大流行，短短3個月就令130萬人確診，逾7萬人死亡，死亡率已達5%，比當年沙士全球約8,000宗確診及700多人死亡，今次疫情更嚴峻。

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袁國勇在專訪時表示，利用癌症病人同意使用的部分正常肺部組織，比較沙士冠狀病毒和新冠病毒的特性，發現後者可製造出來的病毒量是沙士病毒量的3倍；而患者感染沙士病毒後，人類細胞受體會產生先天性免疫反應，製造可防止細胞被進一步感染的干擾素，及產生炎症細胞因子，致有明顯病徵出現，發高燒、很快有嚴重肺炎、呼吸衰竭需入院，而帶病毒量最高峰為感染後7至10日，是最易傳染他人的時期，但病人已入院，故造成社區傳播的風險較低，亦解釋了為何當年沙士疫情雖造成「爆炸性」影響，全球錄得8,096宗確診個案及774人死亡，但之後便「消聲匿跡」；但新冠病毒雖也會「撳低」干擾素，但卻無法產生炎症細胞因子，故85%人無病徵或呈症狀輕微，僅15%患者會病情較嚴重。

▲ 袁國勇指港大的最新研究發現，新冠病毒製造出來的病毒量是沙士病毒量的3倍。（馮漢柱攝）

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但袁國勇指，新冠肺炎很大機會如季節性流感般循環，「它比沙士的入院率多100至1,000倍，雖然不似2003年沙士爆炸力那麼強，如果死亡率1至4%，那麼醫療系統會癱瘓，會死很多人，如果只當它是季節性（流感），20%香港人感染，750萬港人，即要150萬人感染，只要1%，就有15,000人死亡，好得人驚﹗」故本港嚴守全民戴口罩、做足個人和環境衞生、保持社交距離是正確的防疫方向，才令至今病例相較其他地方偏低及死亡人數少，而醫療系統和深切治療部仍可足夠應對，「很可惜外國專家不同意我們，但他們現時好大件事。」

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對於新冠病毒如出現變種，會否令疫情更嚴峻難控，袁國勇指新冠病毒屬核糖核酸病毒（又稱RNA病毒），在每次複製時都會出現變異，現時其已有30多個位置變異，或是傳播力變強的原因，但其致全球大流行，袁認為是不少國家控疫力度不足才致疫情嚴重，未必是病毒變異導致。

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記者：楊玉珠