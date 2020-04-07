【齊心抗疫】疫情肆虐不辦百日宴　林子善一家三口留家慶祝

▲ 林子善於家裡慶祝女兒出世100天。（取自林子善instagram）

近日新冠肺炎肆虐，市民亦留在家裡減少外出，林子善跟太太董佩欣去年底榮升父母，寶貝女兒林以晴不經不覺已出世一百天，子善遵守防疫措施，未有為女兒舉行百日宴，今日（4月7日）於instagram貼上一家三口慶祝照片。

林子善於個人instagram分享慶祝女兒出世一百天的照片，只見他們將家裡作了簡單的佈置，亦為女兒林以晴打扮得靚靚，另外他更寫道：「出世100日，小BABY身體健康，佢細細聲話俾我知佢嘅願望係，全世界疫情快啲好番人人健康，百日宴可唔搞但每個人要健康。」

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▲ 林子善早前跟太太慶祝如婚兩周年。（取自林子善instagram）

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其實上月28日，林子善女兒剛好出世第三個月，當時一家三口已在家裡慶祝，當時子善於IG透露，明白很多朋友想見小女兒一面，但要待疫情轉好才可見面。

當時他亦為醫護人員打氣，他寫道：「齊心抗疫要做個有責任嘅香港人，唔好咁自私周圍去增加任何負擔」

林子善於2017年跟拍拖6年多的董佩欣結婚，太太董佩欣去年底為他誕下寶貝女林以晴，一家三口幸福滿滿，早前二人更慶祝結婚周年，於社交平台放閃。

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