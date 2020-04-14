【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】

▲ 10款消毒搓手液通過毒性測試。

新冠肺炎疫情全球大流行，市民常常使用消毒搓手液，消毒雙手防疫。TOPick委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為市面上14款消毒搓手液樣本進行檢測，結果當中10款被評為品質卓越，被點評為性價比最高的平價消毒搓手液之選品牌包括Walch （威露士）、Safeguard及Visibly Clean。

水中銀由2019年至2020年期間從本港各大商店（萬寧，Fusion，屈臣氏，Eugene baby和一田）及網上平台（京東）選購了13個品牌，共14款搓手液／泡樣本作魚胚胎毒性檢測，品牌分別來自香港、中國、英國及美國等，當中包括國際及本地品牌如Dettol （滴露）、babySWIPE（bb威寶）及SOVOS等。

所有樣本類雌激素沒超標

檢測結果顯示10款消毒搓手液樣本被評為「綠魚」，即「品質卓越」；2個樣本為「黃魚」，即「品質合格」；2個樣本為「紅魚」，即「有待改善」。

水中銀利用斑馬魚的胚胎進行急性毒測試，結果顯示11個（79%）樣本「表現理想」，2個（14%）「表現合格」，1個（7%）「有待改善」，惟其中一個表現理想樣本含有禁用成份，因此未能評為「綠魚」。最低和最高急性毒樣本的毒性相差32倍。

而利用轉基因鯖鱂魚胚胎進行慢性毒物測試，14樣本均通過測試，並未發現類雌激素超標樣本。

三款性價比強搓手液

14個樣本當中，首三位性價比最強的Visbly Clean、bb威寶及Safeguard，平均每100毫升分別為港幣12.7元、20.5元和25.9元。

有效殺死COVID-2019病毒成份

水中銀引述美國食品藥品監督管理局（FDA）及疾病控制和預防中心（CDC）指出，酒精、異丙醇和苯扎氯銨搓手液/泡都能有效殺死新冠肺炎病毒。世界衛生組織指出，濃度60至80%的酒精溶液最能有效消毒殺菌，太濃反而適得其反。

水中銀表示在14個樣本中，9個樣本發現酒精成分，其中5個樣本列明酒精濃度介乎60%至95%之間，另外4個樣本沒有標示濃度；3個樣本的苯扎氯銨成分含量0.1%，只有babySWIPE（bb威寶）獲得綠魚評級；2樣本同時出現異丙醇和酒精。

酒精及香料成份或會刺激皮膚

水中銀首席執行官杜偉樑建議市民於選購搓手液／泡時，須挑選具有酒精成分達60%至95%的產品。但對於易過敏或對酒精敏感的消費者，建議選用含有苯扎氯銨成分達到0.1%或以上且不含香味（fragrance）， 香水（perfume），香精及香料成分的產品。

▲ 酒精搓手液安全榜單（資料由水中銀提供）

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記者：王芷瑩