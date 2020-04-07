【租樓悲歌】疫情下老公無工開靠老婆撐起頭家　盼業主減租苦等3天得到一個結果

▲ 有女租客指老公無工開，僅靠自己份糧撐起頭家，希望業主可以體諒減租。

在新冠肺炎疫情衝擊下，香港經濟下行，打工仔紛紛面臨減薪，甚至加入失業大軍，生活拮据，對於租樓的家庭壓力大增。有已婚女租客在網上表示，老公近日無工開，只餘下自己一份糧撐起頭家，希望業主可以減少許租金，卻有口難言。網民鼓勵她嘗試短訊業主查詢，一等三日靜待一個答案。

女租客自言在現址租了5年，交租有早無遲好乖，是一名好租客，但近日老公受疫情影響無工開，人工扣減好多，在網上討論區《親子王國》出帖文徵詢意見。

剩返我份糧撐住，想同業主講減少少，但又唔係好夠膽……

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女租客︰業主減幾多我都開心

網民紛紛鼓勵她以WhatsApp短訊問業主較易開口，「至多咪話唔得，你唔開口一定無，你肯開口仲有個希望。」女租客便鼓起勇氣傳短訊，沒有要求減幾多，「如果業主願意減，佢減幾多我都開心。」她等待業主回覆期間，吸引網民連日關心進展，並分享自身經驗。

部分好業主願減租達13%

有過來人租客表示，一向準時交租，上月與業主傾續租時，有討論現時的經濟環境差，有機會被減薪或失業，希望業主體諒，最後達成共識減租13%。

有業主網民亦自言減了7%給租客，另一業主友人則同樣減了13%給朋友租客；又有業主原本月收市價1.4萬，現大減至1.15萬，被網民大讚好業主。

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無情業主只減100元反批不尊重合約

有租客表示，業主只有象徵式減500元，為期幾個月；有夫妻租客也遇上無情業主，在疫情下夫妻齊齊被迫放無薪假，見市面租金亦下跌，希望業主能體諒。該對夫妻的朋友轉述︰

結果業主只減100，仲話只限一個月，又鬧返佢唔尊重合約精神，真係唔係個個業主都咁好人肯同你共渡難關。

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有業主解釋不減租的原因，出租前已花了一大筆為租客裝修，更換全屋冷氣、門和全屋油油，知道租客有小朋友，更特意用上除甲醛油，兼包大部份傢俬電器，「老公用咗唔少錢，而且當時租比佢比市價平8%左右，所以佢唔肯減。」

女租客最終慘食白果

在網民一番討論氣氛下，「樓主」女租客不時匯報仍未收到業主回覆，一直沒有藍剔。她由最初認為業主未看到短訊，到懷疑業主正與家人商量，最後也面對現實，相信業主「扮睇唔到」其減租要求，可能不想減又難以開口。

女租客稱，業主是一名退休人士，生活壓力不大，還有其他樓收租，正值人生收割期。平時業主收到租金，都有WhatsApp回覆的。她已放棄追問減租，失望而回，並聽從網民建議去尋找其他租盤減價租盤，做定兩手準備。

其實得唔得都係一句，唔得我又唔會話佢衰，得我會感恩祝福佢。

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責任編輯︰林綺玲