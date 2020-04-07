【後生仔傾吓偈】單身馮盈盈狀態大勇重新出發　FYY一拖八被冧得臉紅耳赤

▲ 馮盈盈狀態大勇重新出發，一拖八位鮮肉被冧得臉紅耳赤。

馮盈盈自從去年底與醫生男友分手回復單身，經歷數月療過情傷後，近日似乎已準備重新出發。於其主持的節目《#後生仔傾吓偈》中，節目組為她籌備單元「盈盈單身派對 Vol. 2」，找來余德丞、丁子朗、鄭衍峰以及一眾小鮮肉，與她進行「Speed Dating」。

港姐馮盈盈於去年底宣佈與拍拖四年的醫生男友Martin分手，更把二人昔日的愛巢放租，雖然有報導指他們暗地裡復合，不過盈盈經歷過情傷後已整裝待發，換髮型換造形似乎準備在情路上重新出發。

盈盈昨日在instagram發帖，其中一張見她被八位男士以公主抱抱起，而她在《#後生仔傾吓偈》中的拍檔陸浩明以一臉疑惑的表情站在旁邊。

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▲ 盈盈被八位鮮肉抱起，擺出女皇姿態。（instagram圖片）

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8男神伴馮盈盈

原來《#後生仔傾吓偈》的節目組特地為盈盈安排Speed Dating，以「盈盈單身派對 Vol. 2」為題，找來一眾節目中的嫩口大學生，加上藝人余德丞、丁子朗、鄭衍峰，讓盈盈評分擇偶。

其中一個環節，8位男人需要輪流講情話大冧馮盈盈，其中一位學生情話功架十足，先後以：「我初入《後生仔》有啲肥，而家越黎越瘦，因為我飲水已經夠飽。」以及「我驚你同我出完街變咗個壞人，因為我會寵壞你。」冧得盈盈面紅耳赤。

▲ 未知三位藝人中有沒有哪位適合盈盈的口味。（instagram圖片）

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餵盈盈食蝦條

不介意自嘲的盈盈，面對其中一位男士提到，想與她組織家庭、擁有完整的屋企，二人齊手合力打造家具，曾經與前男友築愛巢最後無奈放租的盈盈即謂：「你仲好意思提屋企？」更笑指她手上的紙巾本來打算抹口水，最後只好拿來抹眼淚。

後來另一個「餵蝦條」環節，參加者要逐一上次以不同招數餵盈盈食蝦條，其中余德丞因為無洗手未有上前餵盈盈。

她笑謂：「食唔到先最想要！」丁子朗則大擔以擁抱方式與盈盈互食蝦條，偷偷加入身體接觸，有參加者以公主抱與盈盈同食一條蝦條，亦有參加者大玩台劇情節耍冧功。