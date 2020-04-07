【新冠肺炎】鍾南山批歐美人仍聚餐「非真正封城」　分享中國因一個關鍵成功抗疫

▲ 鍾南山批歐美沒嚴格執行封城措施，人們沒保持社交距離。

新冠肺炎疫情擴至全球，多個國家「封國」，以控制疫情。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山指，歐美國家沒嚴格執行「封城」措施，並不奏效，因為人們沒保持社交距離，他批評這並非真正的封城。

4月3日，鍾南山接受中國國際電視台（CGTN）英語節目的訪問時表示，歐美雖然採取「封城」措施，但年輕人仍在城裡參加派對、宴會，這並非真正的封城，措施失效。他指出，「封城」目的在於人們要的保持社交距離。他又稱：

沒有人能阻止、切斷這種疾病的傳播或感染，但我們可以盡力阻止（病毒的）傳播，這就是我們（中國）成功的原因。

他指出，若人們保持社交距離、不聚會聚餐，不去人多的地方，就能避免把疾病傳給更多人，防止第二波、第三波疫情出現。

鍾南山於4月1日接受深圳衛視訪問時曾表示，估計全球疫情會在4月底受控。他認為，中國不會因為無症狀患者而出現第二波大規模的傳播，影響疫情的發展。他認為，由於「我們（中國）有強而有力的監察系統」，一旦發現此情況出現，會立即隔離患者，以及與其接觸的人也被進行隔離觀察，第一時間切斷傳播鏈。

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責任編輯：羅嘉欣